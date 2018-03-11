Ученые показали, как выглядит идеальная женщина с чертами лица знаменитостей

Ученые из Великобритании решили выяснить, как будет выглядеть идеальная женщина, если совместить в одной личности самые привлекательные черты лица мировых знаменитостей.

Опытный британский пластический хирург Джулиан Де Сильва, который практикует операции в эстетической сфере уже более 10 лет, решил проанализировать все предпочтения во внешности, с которыми к нему приходят пациенты. Многие хотят иметь себе такие же черты лица, как и известные личности.

Светлана Славянская

Таким образом, для портрета идеальной женщины были взяты брови Дженифер Лопес, нос герцогини Кейт Миддлтон, глаза актрисы Киры Найтли, губы красотки Пенелопы Круз, лоб певицы Майли Сайрус, скулы красавицы Голливуда Анджелины Джоли и подбородок молодой певицы Селены Гомез.