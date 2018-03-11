Илон Маск показал новое видео запуска спорткара компании Tesla в космос

Разгонный блок многоразовой ракеты упал в воду на скорости 483 км/ч на расстоянии 100 метров от места намеченной посадки – мыс Канаверал.
Илон Маск показал новое видео запуска спорткара компании Tesla в космосСегодня, 10:32
Разгонный блок многоразовой ракеты упал в воду на скорости 483 км/ч на расстоянии 100 метров от места намеченной посадки – мыс Канаверал.
Глава компании SpaceX Илон Маск в Twitter сообщил о том, что запуск ракеты Falcon Heavy состоится 6 февраля со стартовой площадки «Аполлона» 39A на мысе
Руководитель американской компании SpaceX Илон Маск разместил в своём Instagram-аккаунте несколько снимков автомобиля Tesla Roadster, который используют в роли
Фотография ракеты Falcon Heavy была опубликована на страничке Илона Маска, представителя компании Tesla и SpacexX, в соцсетях.