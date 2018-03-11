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| | Илон Маск показал новое видео запуска спорткара компании Tesla в космос

Илон Маск показал новое видео запуска спорткара компании Tesla в космос

Сегодня, 10:32
Великий изобретатель искусственного интеллекта Илон Маск выложил в сеть новое видео, где ракету-носитель Falcon Heavy подготавливают к полету в космос. К разработке присоединили спорткар Tesla Roadster.

Илон Маск показал новое видео запуска спорткара компании Tesla в космос

На ролике видно множество стоящих экспертов, которые собрались, чтобы увидеть подготовку к полету, а также сам запуск тяжелой ракеты-носителя. Ученые хотят увидеть, как ракета успешно достигнет космоса и освободит спорткарт из капсулы. Миллионер решил подойти к дизайну с юмором, поэтому на приборах электромобиля было написано: «Сделано человеком на Земле».

Разгонный блок многоразовой ракеты упал в воду на скорости 483 км/ч на расстоянии 100 метров от места намеченной посадки – мыс Канаверал.

 
6 февраля ракета Falcon Heavy взлетела с Канаверал штата флорида в 23:45 по мск. Таким образом, разработка выдвинула спортивный электрокар компании Tesla на орбиту.

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