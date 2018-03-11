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| | Ученые: Не только секс, но и сон в носках позитивно влияет на здоровье

Ученые: Не только секс, но и сон в носках позитивно влияет на здоровье

Сегодня, 10:24
Группа ученых провела ряд исследований, в ходе которых пришла к выводу о пользе сна в носках для организма. Результаты своей исследовательской деятельности они обнародовали на официальной странице на портале Medical News Today.

Ученые: Не только секс, но и сон в носках позитивно влияет на здоровье

 

В соответствии с полученными результатами, носки способствуют регулированию температуры тела на протяжении периода сна, поскольку к четырем часам утра последняя снижается до минимального уровня за сутки.

Однако носки помогут избежать этой проблемы, так как они согревают ступни ног, приводя к расширению сосудов, и как следствие усиливают кровоток, который благоприятно влияет на поддержание нормальной среднестатистической температуры тела человека.

Кроме того, ученые советуют не пренебрегать носками людям, страдающим от болезни Рейно, а также женщинам во время менопаузы.
Пойда Анна
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