Ученые: Не только секс, но и сон в носках позитивно влияет на здоровье

В соответствии с полученными результатами, носки способствуют регулированию температуры тела на протяжении периода сна, поскольку к четырем часам утра последняя снижается до минимального уровня за сутки.
Однако носки помогут избежать этой проблемы, так как они согревают ступни ног, приводя к расширению сосудов, и как следствие усиливают кровоток, который благоприятно влияет на поддержание нормальной среднестатистической температуры тела человека.
Кроме того, ученые советуют не пренебрегать носками людям, страдающим от болезни Рейно, а также женщинам во время менопаузы.