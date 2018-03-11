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| | Ученые обнаружили лекарства, вызывающие мужское бесплодие

Ученые обнаружили лекарства, вызывающие мужское бесплодие

Сегодня, 09:38
Группа ученых из аргентинского института биологии и экспериментальной медицины, расположенного в Буэнос-Айресе, провела ряд исследований, в ходе которых выяснила какие препараты провоцируют мужское бесплодие. 

Ученые обнаружили лекарства, вызывающие мужское бесплодие

 

Как оказалось, уменьшению уровня мужской фертильности способствуют антигистаминные препараты. Подобные препараты, преимущественно используются для борьбы с аллергической реакцией, однако выяснилось, что они также способны производить малоизученный негативный эффект, сказывающийся на снижении фертильности сильного пола.

В рамках исследования специалисты подвергли детальному изучению научные работы последних 40 лет, посвященные влиянию таких лекарств на здоровье различных животных. Согласно полученным результатам, блокировка активности гистамина в течение длительного периода негативно сказывается на выработке тестостерона.

В случае длительного приема таких препаратов возникает угроза изменения формы сперматозоидов, а также уменьшения уровня их активности и количества.
Пойда Анна
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