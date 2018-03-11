Ученые обнаружили лекарства, вызывающие мужское бесплодие

Группа ученых из аргентинского института биологии и экспериментальной медицины, расположенного в Буэнос-Айресе, провела ряд исследований, в ходе которых выяснила какие препараты провоцируют мужское бесплодие.

Пойда Анна

Как оказалось, уменьшению уровня мужской фертильности способствуют антигистаминные препараты. Подобные препараты, преимущественно используются для борьбы с аллергической реакцией, однако выяснилось, что они также способны производить малоизученный негативный эффект, сказывающийся на снижении фертильности сильного пола.В рамках исследования специалисты подвергли детальному изучению научные работы последних 40 лет, посвященные влиянию таких лекарств на здоровье различных животных. Согласно полученным результатам, блокировка активности гистамина в течение длительного периода негативно сказывается на выработке тестостерона.В случае длительного приема таких препаратов возникает угроза изменения формы сперматозоидов, а также уменьшения уровня их активности и количества.