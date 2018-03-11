Ученые обнаружили лекарства, вызывающие мужское бесплодие

Как оказалось, уменьшению уровня мужской фертильности способствуют антигистаминные препараты. Подобные препараты, преимущественно используются для борьбы с аллергической реакцией, однако выяснилось, что они также способны производить малоизученный негативный эффект, сказывающийся на снижении фертильности сильного пола.
В рамках исследования специалисты подвергли детальному изучению научные работы последних 40 лет, посвященные влиянию таких лекарств на здоровье различных животных. Согласно полученным результатам, блокировка активности гистамина в течение длительного периода негативно сказывается на выработке тестостерона.
В случае длительного приема таких препаратов возникает угроза изменения формы сперматозоидов, а также уменьшения уровня их активности и количества.