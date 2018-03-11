Учёные из Оксфорда определили, почему нельзя садиться на диету перед свадьбой

Специалисты в области психологии и сексологии из Оксфордского
университета собрались, чтобы решить проблему, беспокоящую прекрасный пол –
стоит ли садиться на диету, когда начинаются отношения с мужчиной, а также
перед бракосочетанием, как сообщает VistaNews.
Исследование особенно актуально, потому что после свадьбы
происходит начало полноценной семейной жизни, у жены появляются дети,
происходит набор веса, и партнёр раздражается от этого. По словам психологов, в
США и Британии в трети случаев разводятся потому, что у женщины меняется
внешность. Обычно девушка пытается сначала казаться максимально молодой для
возлюбленного, но потом забывает даже про вероятность лишнего веса.
Чтобы не было такого контраста и расстройств, учёные
заявляют, что дамы должны показываться в естественном облике. Учёные из
Оксфордского университета предполагают, что так для партнёров будет иметь
значение и внутренняя красота, а не только внешняя. Чтобы проверить это
предположение, эксперты провели опрос среди мужчин и женщин. Большинство из них
согласились, что садиться на диету не обязательно, а лучше сразу приготовить
партнёра к тому, что есть на самом деле.
Ирина Летинская