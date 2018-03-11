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| | Учёные из Оксфорда определили, почему нельзя садиться на диету перед свадьбой

Учёные из Оксфорда определили, почему нельзя садиться на диету перед свадьбой

Сегодня, 10:42
Специалисты в области психологии и сексологии из Оксфордского университета собрались, чтобы решить проблему, беспокоящую прекрасный пол – стоит ли садиться на диету, когда начинаются отношения с мужчиной, а также перед бракосочетанием, как сообщает VistaNews.

Учёные из Оксфорда определили, почему нельзя садиться на диету перед свадьбой

 

Исследование особенно актуально, потому что после свадьбы происходит начало полноценной семейной жизни, у жены появляются дети, происходит набор веса, и партнёр раздражается от этого. По словам психологов, в США и Британии в трети случаев разводятся потому, что у женщины меняется внешность. Обычно девушка пытается сначала казаться максимально молодой для возлюбленного, но потом забывает даже про вероятность лишнего веса.

Чтобы не было такого контраста и расстройств, учёные заявляют, что дамы должны показываться в естественном облике. Учёные из Оксфордского университета предполагают, что так для партнёров будет иметь значение и внутренняя красота, а не только внешняя. Чтобы проверить это предположение, эксперты провели опрос среди мужчин и женщин. Большинство из них согласились, что садиться на диету не обязательно, а лучше сразу приготовить партнёра к тому, что есть на самом деле.

Ирина Летинская
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