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| | В Сети появилось видео огромного X-образного объекта в Антарктиде

В Сети появилось видео огромного X-образного объекта в Антарктиде

Сегодня, 09:15
Теоретики заговора обнаружили огромный красный X-образный объект в Антарктиде при изучении Google Earth. Уфологи сделали видео достоянием общественности, опубликовав шокирующие кадры в Сети.

В Сети появилось видео огромного X-образного объекта в Антарктиде

 

Сервис Google Maps, созданный в 2005 году, позволяет онлайн-пользователям со всего мира с комфортом со своего дома наблюдать за происходящим на планете. Еще за четыре года до этого был создан сервис Google Earth, который демонтирует мир совершенно новым способом. Новый образ привел к фурору идей в Интернете. На днях канал на YouTube Conspiracy Deport показал на видео что-то чрезвычайно непонятное в Антарктиде.


При увеличении масштаба в ледяной местности можно увидеть большой красный X в треугольнике. Это происходит только в том случае, если в Google Earth включена настройка погоды. Теоретики заговора отрицают сбой системы и говорят, что Х на карте обозначает местонахождение гуманоидов или НЛО.
Светлана Славянская
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