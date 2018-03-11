Мнения

"Пьяное ничтожество": Лена Миро прокомментировала скандал с Ефремовым

"Он позорит талантливого отца".

Пять причин перестать смотреть порно

От Редактора

Пять причин перестать смотреть порно

Невинные "фильмы для взрослых" имеют разрушительную силу.

Сюжеты :

Сестра Ким Кардашьян устроила роскошную рекламную вечеринку в честь своей дочери В сети появилось очередное видео перехвата НЛО самолетом ВВС США Минобороны опубликовало видео пуска гиперзвуковой ракеты «Кинжал» Анастасия Волочкова бросила дочь на растерзание хейтерам Кардиологи: Новые препараты для контроля холестерина способны продолжить жизнь Очередное проклятье «Оскара»: Гильермо Дель Торо развелся с супругой «Оставь телефон!»: Певец Emin не оставляет гаджеты, даже когда играет с дочкой Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы Chuwi Hi9 Air: Планшет, который переплюнул все ранее выпущенные аналоги Африканская модель с 1,5-метровой попой затмила Ким Кардашьян СМИ: Брэд Питт отказался от секса после разрыва с Джоли
| | Ученые выяснили, что вращается быстрее всего в живой природе

Ученые выяснили, что вращается быстрее всего в живой природе

Сегодня, 08:45
Исследователи Помон-колледжа, что находится в США, выяснили, что вращается в живой природе быстрее всего. 

Ученые выяснили, что вращается быстрее всего в живой природе

 

Эта способность есть у семян дикой петунии (Ruellia ciliatiflora). Процесс распространения семян – ключевая фаза всех растений. Благодаря этому растения способны выживать, осваивают новые места для жизни. Одним растениям разбрасывать семена на далекие расстояния помогают ветер, вода, животные, другие – полагаются только на себя и используют метод баллистихории. Баллистихория – способность рассеивать свои семена с достаточной быстротой (до 60-ти метров).

Некоторые из видов имеют специальное строение, позволяющее улетать семенам под нужным углом на еще более длинные дистанции. Такое приспособление имеет дикая петуния, оно имеет вид прилипальца с желобком. Прилипальце придает скорости семенам сверху вниз вертикального шва и создает закручивающий эффект.

Для подсчета скорости ученые применили высокоскоростную съемку. В одну секунду число оборотов семян петунии достигло 1660. В среднем семена вылетали под углом 40 градусов. С такими показателями семена петунии дикой могут разлетаться на расстояние до 6 км.
Новости по теме
Ученые: Семена одуванчика являются идеальной пипеткой
Ученые: Семена одуванчика являются идеальной пипеткой

Недавно ученые из Университета в Сент-Луисе нашли новое применение семенам одуванчика – многолетнего травянистого растения семейства Астровые. Они решили

Фильм «Сезам откройся: История семян» появился в сети
Фильм «Сезам откройся: История семян» появился в сети

Фильм «Сезам откройся: История семян» появился в сети. Компания Organic Media таким образом решила привлечь внимание общества к проблеме ГМО.

Ученые: Птицеподобные динозавры пережили вымирание благодаря семенам
Ученые: Птицеподобные динозавры пережили вымирание благодаря семенам

Наша планета засвидетельствовала массовое исчезновение динозавров, что произошло порядка 66 миллионов лет назад, и в течение того времени более, чем 70% живых

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости