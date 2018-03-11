Ученые выяснили, что вращается быстрее всего в живой природе

Исследователи Помон-колледжа, что находится в США, выяснили, что вращается в живой природе быстрее всего.

Эта способность есть у семян дикой петунии (Ruellia ciliatiflora). Процесс распространения семян – ключевая фаза всех растений. Благодаря этому растения способны выживать, осваивают новые места для жизни. Одним растениям разбрасывать семена на далекие расстояния помогают ветер, вода, животные, другие – полагаются только на себя и используют метод баллистихории. Баллистихория – способность рассеивать свои семена с достаточной быстротой (до 60-ти метров).Некоторые из видов имеют специальное строение, позволяющее улетать семенам под нужным углом на еще более длинные дистанции. Такое приспособление имеет дикая петуния, оно имеет вид прилипальца с желобком. Прилипальце придает скорости семенам сверху вниз вертикального шва и создает закручивающий эффект.Для подсчета скорости ученые применили высокоскоростную съемку. В одну секунду число оборотов семян петунии достигло 1660. В среднем семена вылетали под углом 40 градусов. С такими показателями семена петунии дикой могут разлетаться на расстояние до 6 км.