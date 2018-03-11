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| | Ученые: Женщинам секс нужен больше, чем мужчинам

Ученые: Женщинам секс нужен больше, чем мужчинам

Сегодня, 08:43
Группа ученых провела ряд исследований, в ходе которых экспертам удалось прийти к выводу о более высоком уровне зависимости слабого пола от секса. Оказалось, что женщины нуждаются в большем количестве секса, чем мужчины, по химическим причинам.

Ученые: Женщинам секс нужен больше, чем мужчинам

 

В соответствии с результатами последних исследований, в организмах представителей сильного пола серотонин или так называемый «гормон счастья» выделяется в количестве, которое в два раза превышает его объемы в организме женщин, поэтому они часто испытывают необъяснимую потребность в подобного рода ощущениях. Как следствие, женщины нуждаются в сексуальных контактах вдвое больше, нежели мужчины.

Ранее исследователи из Канады смогли выяснить, что мужчины гораздо больше наслаждаются оральным сексом, чем женщины в силу ряда причин, при этом последним сексологи рекомендуют вступать в интимный контакт при выключенном свете, поскольку так они смогут больше расслабиться и раскрепоститься.
Пойда Анна
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