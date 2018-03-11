NASA: Космос меняет ДНК человека

Исследователи из американского аэрокосмического агентства пришли к промежуточному выводу о том, что длительное пребывание человека в космосе способно изменить его ДНК. Об этом появилась информация в специализированном бюллетене NASA, которая была растиражирована СМИ.

Сергей Денисов

В подтверждении своей теории ученые приводят результаты пока что единственного эксперимента, который был проведен над астронавтами братьями-близнецами Келли. Скотт Келли отправился в космос, где провел 500 дней, из которых 342 дня был в экипаже Международной космической станции. Его брат Марк остался на Земле дублером и на орбиту не вылетал. После продолжительного путешествия у Скотта и Марка взяли анализ ДНК и сравнили. По определению, у близнецов он должен быть идентичным, однако набор аминокислот у кровных родственников существенно отличался. А это значит, что у Скотта Келли «стартовала» программа непредвиденных генных мутаций, в то время, как у Марка ДНК оставалась в прежних качественных характеристиках.Какие изменения в наборе аминокислот произошли у Скотта Келли ученые пока не уточняют.