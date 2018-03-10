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| | Ученые создали аналог пенопласта из дерева, но в несколько раз прочнее и экологичнее

Ученые создали аналог пенопласта из дерева, но в несколько раз прочнее и экологичнее

Вчера, 20:37
Американские ученые из Университета Мэриленд создали новый энергосберегающий материал из дерева. В числе его преимуществ способность изолировать тепло не хуже пенопласта и превосходящая этом материал прочность и экологичность. Создатели уверяют, что их изобретение будет сохранять тепло даже лучше, чем пенополистирол.

Ученые создали аналог пенопласта из дерева, но в несколько раз прочнее и экологичнее

 

Постдокторант Ли Тиан, который причастен к созданию деревянного утеплителя сообщает, что при его изготовлении использовались каналы внутри ствола, по которым к кроне от корневища поступало питание. Однако изобретатели смогли подправить каналы таким образом, чтобы они впускали тепло, но уже не выпускали его. Для проверки изолирующих свойств материала ученые проделали отверстие в одной части утеплителя и направили на него источник тепла. После чего измерили температуру по обе стороны отверстия. Затем аналогичное испытание прошли утеплители из пенополистирола и аэрогеля. Последний попал в Книгу рекордов Гиннеса как лучший изолятор. Однако древесный аналог показал более высокое качество изоляции – на 10% Кроме того, белый изолятор из древесины намного лучше отражает солнечный свет, чем пенопласт.

По прочности он превосходит аналоги из пенопласта в 30 раз. Отмечается, что такой эффект был достигнут с помощью выпрямления волокон целлюлозы и преследующей связки их друг с другом, а также удалением лингина. Именно это вещество дает древесине коричневый оттенок и делает ее жесткой и шершавой.
Дарья Светозарова
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