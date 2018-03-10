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| | Кардиологи: Новые препараты для контроля холестерина способны продолжить жизнь

Кардиологи: Новые препараты для контроля холестерина способны продолжить жизнь

Вчера, 20:10
Как известно, высокий уровень холестерина является причиной для развития множества сердечно-сосудистых болезней. Кардиологи провели исследования и нашли способ спасения. Однако есть три «но».

Кардиологи: Новые препараты для контроля холестерина способны продолжить жизнь

 

Исходя из результатов экспериментов, новейший препарат Praluent увеличивает выживаемость в несколько раз. Исследование было проведено на 19 тысячах пациентов. Три года часть принимала препарат в зависимости от их уровня липопротеинов низкой плотности (ЛПНП), а часть – плацебо. Через примерно три года учёные подсчитали: от болезней сердца страдали 9,5% и 11,1% соответственно; умерли 3,5% и 4,1% пациентов соответственно.

Несмотря на очевидную пользу Praluent, кардиологи говорят о трёх «но». Во-первых, заоблачная стоимость лекарства не позволяет обеспечить им в необходимом количестве всех больных. Отказывают и страховые службы. Во-вторых, для получения эффекта Praluent нужно принимать не менее трёх лет, совмещая с другими препаратами. И третье «но»: чем ниже уровень холестерина (при ниже 50 он не выписывается вообще), тем ниже шансы выжить.
Елизавета Трюфель
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