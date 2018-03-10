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| | В NASA опасные астероиды хотят сбивать ядерными боеголовками HAMMER

В NASA опасные астероиды хотят сбивать ядерными боеголовками HAMMER

Вчера, 19:59
Эксперты из NASA поведали о новом плане сохранения Земли от космических тел. Принцип уничтожения основан на флоте кораблей, которые будут сбивать с курса астероиды. Если же эффекта никакого не будет, тогда NASA собираются крушить небесные тела с помощью ядерных боеголовок.

В NASA опасные астероиды хотят сбивать ядерными боеголовками HAMMER

 

Крайние меры необходимы для борьбы с астероидами, которые аналогичны Бенну. Космическое тело сейчас вращается вокруг Солнца. Хоть и наша планета расположена на безопасном расстоянии, но есть 1 из 2700 шансов, что Бенну упадет на Землю через 100 лет.

Если брать более гуманный способ, то NASA запланировали выдвинуть 8,8-тонный космический корабль, который будет «падать» на опасный астероид. В итоге движение космического тела замедляется настолько, что Солнце притягивает его к себе, а после уносить астероид на другой орбитальный путь.

Астрофизики рассказали, если небесное тело очень маленькое и его удается зафиксировать, то сбить астероид можно ударником. Однаком, метод не такой эффективный в отличии от ядерного варианта.

В самых крайних случаях учёные будут выдвигать космический аппарат HAMMER. В разработке встроено гигантское ядерное оружие.

Отметим, что на сегодняшний день строить подобные корабли еще не начали, но NASA запланировали в скором времени реализовать проект в действительности.
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