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| | Ученые обнаружили алмаз с инопланетным льдом внутри

Ученые обнаружили алмаз с инопланетным льдом внутри

Вчера, 19:45
Минерологи из университета Невады нашли внутри алмаза кусочек инопланетного льда. Ученые, работающие в лаборатории профессора Оливера Шаунера, рассмотрели кристаллическую структуру льда, заключенного в алмазе, найденном на глубине 644 километра. Об это сообщает специализированное издание «Популярная механика».

Ученые обнаружили алмаз с инопланетным льдом внутри

 

Кристаллическая структура обыкновенного льда имеет архитектонику шестиугольника. Однако ученые уже давно знают несколько видов замерзшей воды, которую получают в лабораторных условиях при определенных комбинациях температур. Так называемый «инопланетный лед» имеет совершенно другую молекулярную структуру, напоминающую куб. Есть лед с цилиндрической архитектурой и даже шаровой кристаллической решеткой.

Лед, имеющий молекулярную структуру куба, «кометный лед» не встречается на Земле в чистом виде, а это значит, что находка алмазного минерала с вкраплением космического льда поможет датировать появление планеты с погрешностью не в миллиарды, а в сотни миллионов лет. Это для такой науки, как геология почти «секундный хронометраж».
Сергей Денисов
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