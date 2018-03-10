Ученые обнаружили алмаз с инопланетным льдом внутри

Минерологи из университета Невады нашли внутри алмаза кусочек инопланетного льда. Ученые, работающие в лаборатории профессора Оливера Шаунера, рассмотрели кристаллическую структуру льда, заключенного в алмазе, найденном на глубине 644 километра. Об это сообщает специализированное издание «Популярная механика».

Сергей Денисов

Кристаллическая структура обыкновенного льда имеет архитектонику шестиугольника. Однако ученые уже давно знают несколько видов замерзшей воды, которую получают в лабораторных условиях при определенных комбинациях температур. Так называемый «инопланетный лед» имеет совершенно другую молекулярную структуру, напоминающую куб. Есть лед с цилиндрической архитектурой и даже шаровой кристаллической решеткой.Лед, имеющий молекулярную структуру куба, «кометный лед» не встречается на Земле в чистом виде, а это значит, что находка алмазного минерала с вкраплением космического льда поможет датировать появление планеты с погрешностью не в миллиарды, а в сотни миллионов лет. Это для такой науки, как геология почти «секундный хронометраж».