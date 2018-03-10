Ученые обнаружили алмаз с инопланетным льдом внутри

Кристаллическая структура обыкновенного льда имеет архитектонику шестиугольника. Однако ученые уже давно знают несколько видов замерзшей воды, которую получают в лабораторных условиях при определенных комбинациях температур. Так называемый «инопланетный лед» имеет совершенно другую молекулярную структуру, напоминающую куб. Есть лед с цилиндрической архитектурой и даже шаровой кристаллической решеткой.
Лед, имеющий молекулярную структуру куба, «кометный лед» не встречается на Земле в чистом виде, а это значит, что находка алмазного минерала с вкраплением космического льда поможет датировать появление планеты с погрешностью не в миллиарды, а в сотни миллионов лет. Это для такой науки, как геология почти «секундный хронометраж».