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| | Специалисты определили, какой вид спорта молодит человека

Специалисты определили, какой вид спорта молодит человека

Вчера, 19:46
Коллектив ученых из Великобритании во главе с профессором Стивеном Харриджом провели исследование и выяснили, какой именно вид спорта помогает человеку дольше оставаться молодым.

Специалисты определили, какой вид спорта молодит человека

 

Результаты научной работы показали, что именно велоспорт помогает организму человека бороться со старением. В опыте участвовали 125 человек, которые любят проводить свободное время на велосипеде. Испытуемым было от 55 до 79 лет. Отметим, что из всех участников 84 человека были мужчины. Ученые поставили задачу: мужчины должны были проехать 100 километров за 6,5 часов, а женщинам – 60 километров за 5,5 часов. После окончания исследования результаты сравнили с результатами 75 человек 57-80 лет, которые не ездят на велосипеде, а также с данными 55 испытуемых в возрасте 20-36 лет.

Люди, которые ведут активны образ жизни не растеряли мышечную силу, а также у них маленький показатель холестерина и жира в организме. У мужчин в организме остается высокий уровень тестостерона. Однако самым главным открытием стало то, что занятие велоспортом увеличивают работоспособность вилочковой железы, в которой стволовые клетки преоброзовуются в Т-лимфоциты. Отметим, что с возрастом вилочковая железа значительно уменьшается, но у людей, занимающихся велоспортом, данная железа вырабатывает столько иммунных клеток, как у молодого человека.
Анна Котова
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