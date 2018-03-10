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| | Учёные считают, что разгадали тайну исчезновения легендарной летчицы Эрхарт

Учёные считают, что разгадали тайну исчезновения легендарной летчицы Эрхарт

Сегодня, 19:09
Ричард Джанц, антрополог из Университета Теннесси, предположил, что человеческие кости, обнаруженные на острове Никуамороро в Тихом океане в 1940-м, принадлежали Амелии Эрхарт. Специалист уверен в этом на 99%.

Учёные считают, что разгадали тайну исчезновения легендарной летчицы Эрхарт

 

Эксперт тщательно изучил останки, сравнивая их с параметрами американской летчицы. Он решил проанализировать снимки и одежду Эрхарт, для лучшего определения пропорций.

Антрополог также сравнил обнаруженный скелет с пропорциями 2,7 тыс. людей, выбранных случайно. Ричард Джанс пришел к выводу, что в 99% случаев найденный на острове скелет принадлежит Эрхарт, чем другим особам.

Амелия Эрхарт стала первой в мире женщиной, которая совершила трансатлантический перелет. Легендарная летчица загадочно исчезла в 1937 году.

Стоит отметить, что в прошлом году была организована экспедиция, целью которой стали поиски останков Амелии. Экспедиция была организована исследователями организации под названием TIGHAR. Для эффективности поисков ученые использовали бордер-колли – обученных для експертно-криминалистических работ собак.
Татьяна Преображенская
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