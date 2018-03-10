Учёные считают, что разгадали тайну исчезновения легендарной летчицы Эрхарт

Ричард Джанц, антрополог из Университета Теннесси, предположил, что человеческие кости, обнаруженные на острове Никуамороро в Тихом океане в 1940-м, принадлежали Амелии Эрхарт. Специалист уверен в этом на 99%.

Татьяна Преображенская

Эксперт тщательно изучил останки, сравнивая их с параметрами американской летчицы. Он решил проанализировать снимки и одежду Эрхарт, для лучшего определения пропорций.Антрополог также сравнил обнаруженный скелет с пропорциями 2,7 тыс. людей, выбранных случайно. Ричард Джанс пришел к выводу, что в 99% случаев найденный на острове скелет принадлежит Эрхарт, чем другим особам.Амелия Эрхарт стала первой в мире женщиной, которая совершила трансатлантический перелет. Легендарная летчица загадочно исчезла в 1937 году.Стоит отметить, что в прошлом году была организована экспедиция, целью которой стали поиски останков Амелии. Экспедиция была организована исследователями организации под названием TIGHAR. Для эффективности поисков ученые использовали бордер-колли – обученных для експертно-криминалистических работ собак.