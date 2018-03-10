ВОЗ предупреждает о появлении неизвестной болезни, способной убить миллионы

Специалисты Всемирной организации здоровья предупреждают население Земли о появление новой неизученной болезни, которую они назвали «Болезнь Х». Хотя может быть, что болезнь пока не появилась.

Елизавета Трюфель

Эксперты ВОЗ никогда не были так озадачены, как сообщают приближённые к ним западным СМИ. Специалисты пока даже не знают, существует ли эта болезнь, но они уверены, что именно она станет причиной будущей пандемии. В ВОЗ уже внесли её в список опасных заболеваний на ряду с вирусами Эболы, Зика и тяжёлым острым респираторным синдромом.«Болезнь Х» вызывает панику среди учёных, в первую очередь, потому что они не знают ни откуда она появилась, ни что она поразит точно и как с ней бороться. Однако эксперты почти на 100% уверены, что эта неизученная «Болезнь Х» была выведена человеком. Например, она может быть создана в лабораториях, которые готовили химическое и биологическое оружие для Сирии. Тем не менее в ВОЗ просят не поднимать панику: цель их заявления была в том, чтобы заставить учёных работать с широким спектром патогенов, а население – при малейшем недуге обращаться к разнообразным врачам. В ВОЗ настаивают, что «Болезнь Х» действительно способна погубить миллионы.