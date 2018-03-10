Ученые: Богатые и успешные люди не умнее других, а просто везучее

Богатство нашей планеты распределяется между людьми по принципу Парето – это эмпирическое правило, когда 80% доходов получают 20% людей, а большинство населения Земли довольствуются малым.

Согласно статистике, всего восемь человек имеют капитал, равный благосостоянию, которым владеют 3,8 млрд человек. Многим такое распределение кажется несправедливым. Существует теория о преобладании одних граждан над другими в плане таланта. Более умные люди получают повышенный доход по отношению к среднестатистическому человеку. Ученые давно задумывались над этим утверждением, поскольку практика расходится с реальностью. Уровень интеллекта можно узнать с помощью IQ-тестов, отвечая на вопросы, отличающиеся по сложности, человек получает определенный показатель, означающий степень развития его мышления. В подобных опросниках можно набрать максимальный результат, он составит 100%.

Домбровский Сергей

В реальной жизни встречаются люди, доходы которых превышают среднестатистические в миллиарды раз. По словам экспертов, один человек не может быть настолько умнее другого. Следовательно, в распределении богатства на Земле играет важную роль не только таланты, но и другой фактор. Узнать об этом удалось благодаря работе Алессандро Плуччино. Итальянские ученые создали компьютерную модель, представляющую собой возможности людей и их использование в реальных условиях. Исходя из полученных данных, истинного успеха добиваются не только талантливые люди, но и успешные. Более того, именно последний фактор является преобладающим.Максимальный доход получают успешные жители Земли, а ум отходит на второй план. Полностью исключать талант и трудолюбие нельзя, но их ценность сильно преувеличена. В жизни каждого гражданина могут встретиться препятствия, напрямую ведущие к бедности. Судьба порой играет злые шутки с очень талантливыми и умными людьми, а более глупые, но удачливые в итоге зарабатывают миллиарды и обеспечивают себя до конца жизни, еще и оставляют хороший капитал детям.На основании полученных сведений, итальянские ученые предлагают осуществлять финансирование не только успешных проектов, отлично проявивших себя в прошлом, но равномерно распределять деньги между всеми участниками рынка. Специалисты назвали данную модель лучшей стратегией, дабы «поймать удачу за хвост». Европейский исследовательский совет недавно перечислил 1,7 млн долларов США на изучение удачи и ее влияние на финансовые результаты.