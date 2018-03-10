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| | Китай создает многоразовый космический корабль

Китай создает многоразовый космический корабль

Сегодня, 16:44
Китайские авиаконструкторы создают космический корабль многоразового использования. Тестирование мини-макета показали по государственному телеканалу.

Китай создает многоразовый космический корабль

 

Российским зрителям это ноу-хау напомнило по внешнему виду ракетоноситель «Буран». Однако в исходных характеристиках новый аппарат обладает повышенной универсальностью. Устройство состоит из двух модулей: собственно ракетоносителя и космоплана, который отделяется от него и за счет собственной силовой установки начинает автономный полет. Космоплан сможет также автономно приземляться. Аппарат может быть использован для доставки людей и грузов на орбиту, плюс в качестве спутника-шпиона, а также в качестве навигатора для поражения наземных целей в случае боевых действий и в качестве базы ракетоносителей с автономным запуском для поражения воздушных целей.

Эти универсальные возможности не убедили иностранных экспертов в эффектиности нового космического корабля. Универсальность устройства, как правило, ущербна и нуждается в постоянной доработке. Меж тем, время движется вперед и универсальные устройства устаревают быстрее, чем приходит время их использования.
Сергей Денисов
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