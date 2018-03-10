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| | Создан "Instagram иммунной системы" из крови человека

Создан "Instagram иммунной системы" из крови человека

Сегодня, 15:26
Доктор Карстен Криг из медицинского университета Южной Каролины представил «Instagram иммунной системы». Для этого потребовалось изображение свыше миллиона клеток крови человека.

Создан "Instagram иммунной системы" из крови человека

 

Для такого эксперимента был задействован искусственный интеллект и биоинформационные данные генотипа. Доктор акцентировал внимание на том, что ему удалось нагреть плазму до 6000 градусов по Цельсию. Соответствующая температура наблюдается на поверхности Солнца. Захватывающие снимки результатов эксперимента появились в Сети. Криг подчеркнул, что он использовал инновационные методы наблюдения, аналогов которым на данный момент нет ни в одной из лабораторий мира.

«Instagram иммунной системы» - именно так прозвал свои снимки доктор. Учёный акцентировал внимание на том, что соответствующие результаты позволят в дальнейшем изучить множество маркеров, с помощью которых можно вылечить смертельные болезни, включая рак и вирус Зика. Данная технология способна выявлять масс-спектрометр до 100 маркеров в ячейке генотипа человека. 40 из них являются значимыми для дальнейшего исследования рака. Анализ нагретой плазмы начнётся уже в марте 2018 года.
Вещий Олег
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