Ученые: Женщины нуждаются в сексе в два раза больше, чем мужчины

Ученые: Женщины нуждаются в сексе в два раза больше, чем мужчиныСегодня, 15:15
У представителей сильной стати традиционно более развита левая половина мозга, отвечающая за логическое мышление. Мужчины без особых проблем овладевают стратегией, они способны разбивать задачу на части и поступательно решать ее. У женщин более развита правая половина мозга, отвечающая за чувства. Дамы лучше понимают других людей, они от природы являются великолепными психологами. В правой половине мозга вырабатывается дофамин – гормон, отвечающий за наслаждение. В левой части мыслительного органа «рождается» серотонин, который неофициально называют «нейромедиатором счастья».
По словам психологов, женщинам требуется больше ласки и тепла, чем мужчинам. Несмотря на то, что серотонин вырабатывается в правой половине мозга, которая больше развита у женщин, у мужчин данного гормона вырабатывается в два раза больше. Именно это является истинной причиной различий между полами относительно вопросов секса. Дабы получить положительное подкрепление, дамы должны испытать в два раза более сильные ощущения, им требуется на порядок больше любви и заботы, чтобы чувствовать себя счастливыми.
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