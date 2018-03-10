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| | "Красивая - значит глупая?": Выявлен главный недостаток женщины-босса

"Красивая - значит глупая?": Выявлен главный недостаток женщины-босса

Сегодня, 14:45
Исследование показало, что женщина-начальник воспринимается подчиненными совершенно иначе, если она не накрашена. Причем более серьезное восприятие женщины-босса наблюдается у подчиненных обоего пола - подсознательно люди думают, что большое количество макияжа подразумевает отсутствие лидерских навыков.А привлекательность, основанная на применении макияжа, более уместна для тех дам, которые занимают не самые значительные посты в компании.

"Красивая - значит глупая?": Выявлен главный недостаток женщины-босса

 

Согласно исследованиям, женщины, работающие на должностях, считающихся «сугубо женскими», кажутся более женственными с косметикой на лице. К такому выводу пришел ученый Кристофер Уоткинс из университета в Данди. Его предыдущая работа была посвящена пользе макияжа в работе женщины-лидера, согласно тем результатам, если у женщины красивое лицо, то люди склонны проявлять к ней несколько больше уважения. Последние же исследования опровергают это мнение, указывая на то, что макияж не играет роли в доминировании женщины на службе.

Исследование на тему использования губных помад и теней для век проводилось следующим образом: группу женщин-добровольцев пригласили явиться в лабораторию без макияжа. Их сфотографировали, а затем нанесли макияж в вечернем варианте. Для окончательных вариантов фото применялась их компьютерная обработка. Потом 168 человек, среди которых были и мужчины, и женщины, оценили лидерские качества каждой женщины из изображенных на фото. В итоге, дамы с фотографий, которые были накрашены более других, набрали менее всего «очков» по потенциально возможным лидерским качествам.

Примечательно, что исследования, проводимые ранее, например, касающиеся восприятия женщин с макияжем или без него, работавших в 80-ые годы, имели противоположный результат. Накрашенные женщины, занимавшие низшие должности (например, должность секретаря), воспринимались, как не самые квалифицированные работники.

Есть мнение, что макияж способен принести пользу женщинам в других сферах, но не в построении карьеры. Также, базируясь на результатах исследования, эксперты утверждают, что информация, которая считывается из лицевых сигналов при наличии или отсутствии макияжа (в частности, речь идет о привлекательности) может быть полезной на более низких или высоких уровнях в организации. Считается также, что с макияжем женщины выглядят моложе.
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