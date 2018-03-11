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| | Британцы разделили жидкость без нагрева, используя лазер

Британцы разделили жидкость без нагрева, используя лазер

Сегодня, 06:40
Британские исследователи изобрели новый способ расслоения жидкости на отдельные фазы, которые не требует обязательного нагрева вещества. Этим он в корне отличается от фототермическогого расслоения, которое сопряжено с нагреванием. Добиться такого результата химики Соединенного Королевства смогли с помощью лазера.

Британцы разделили жидкость без нагрева, используя лазер

 

Подобные попытки предпринимались и раньше, однако результатом становилась кристаллизация первоначального продукта. Тогда исследователи из университета Глазго решили прибегнуть к лазерной установке, которая испускает низкоэнергетический световой луч. Он воздействовал на жидкую смесь нитробензола и декана, которая до этого была однородной. Облучение вещества световым пучком привело к расслоению смеси.

Эксперты заверяют, что процесс не сопровождался нагреванием. В то же время максимальный эффект зафиксировали когда стартовая температура приблизилась в уровню температурного режима расслоения. Ученые подчеркивают, что несмотря на свою действенность, метод не требует высоких затрат. Еще одна его заслуга в том, что он поможет бороться за чистоту окружающей среды. В перспективе его могут использовать для выделения из морей и океанов нефти и других опасных материалов.
Дарья Светозарова
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