Ученые назвали преимущества пищи для «бедных»

Британские диетологи из университета Лестера исследовали пищевой рацион различных словев населения Викторианской эпохи в Англии и пришли к выводу, что «плохая» еда британских земледельцев в конечном счете оказалась гораздо полезнее, чем «изысканная» пища городского населения. Эти выводы были опубликованы в ежемесячном отчете лаборатории университета.

Сергей Денисов

Парадоксальность заключается в том, что у крестьян не было альтернатив, чтобы разнообразить свое меню. Рабочим почти повсеместно не платили денег, а давали за работу еду. В результате сложился устоявшийся рацион, где преобладали крупномолотые зерновые, овощи, молоко, рыба и немного мяса. Крестьяне ели простую пищу и почти не болели желудочными и кишечными заболеваниями. Напротив, в городе, где товаро-денежные отношения никто не отменял, жителям был доступен выбор продуктов. Они потребляли больше мяса, специй и вина. Если сюда прибавить общую антисанитарию средневекового города, то вывод диетологов выглядит закономерным. Средняя продолжительность жизни в английской деревне превышала городской показатель на 11,5 лет.Еще ранее ученые сравнивали рацион английских крестьян с привычной пищей жителей средиземноморского бассейна и обнаружили в нем много общего в своей полезности.