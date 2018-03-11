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| | Российские учёные занимаются разработкой квантового компьютера

Российские учёные занимаются разработкой квантового компьютера

Сегодня, 05:40
Российские специалисты в данный момент заняты разработкой передового квантового компьютера, вычислительная мощность которого должна превзойти аналоги современных ЭВМ в несколько сотен раз.

Российские учёные занимаются разработкой квантового компьютера

 

По словам российских учёных, на создание инновационного компьютера, использующего для решения задач явления квантовой суперпозиции и квантовой запутанности, должно уйти не более пяти лет. Виталий Давыдов, возглавляющий Фонд перспективных исследований, заявил о том, что квантовые технологии являются будущим компьютерной инженерии, обладая весомым потенциалом, раскрытие которого обеспечит создание машин, обладающих исключительной вычислительной мощностью. По словам Давыдова, любые задачи с помощью квантового компьютера будут решаться в сотни раз быстрее, что позволит науке совершить множественные прорывы во многих областях.

Также Виталий Давыдов отметил, что специалисты фонда сотрудничают с китайскими учёными, которые успели добиться определённых успехов в данной области. По мнению Давыдова, Россия не отстаёт от Запада в данном вопросе.
Александр Вест
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