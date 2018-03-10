10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

Мнения

10 зарплат на Iphone Х: Шокирующие данные экспертов

По данным аналитиков, наиболее доступен гаджет в Швейцарии.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Путин увидел свои фотографии верхом на медведе В Сети появилась запись переговоров пилотов «American Airlines», которые стали очевидцами появления НЛО Ольга Бузова рассказала о своем идеальном мужчине Сооснователь Mail.Ru Group инвестировал в беспилотные грузовики Зимние Параолимпийские игры открылись в Пхенчхане В России появятся кроссовки Puma с героями «Винни Пуха» и «Ну, погоди!» Комедия «Я худею» с Бортич и Шнуровым вышла в прокат Фанаты назвали Дмитрия Маликова "черепашкой-ниндзя" Врачи в Тюмени удалили опухоль у мужчины, о которой он не знал Принцесса Швеции Мадлен стала многодетной матерью Российские индексы на Мосбирже показывают небольшие минусы Запуск блока №1 на Ленинградской АЭС-2 является событием мирового масштаба
| | Илон Маск показал транспорт будущего, отдающий приоритет пешеходам и велосипедистам

Илон Маск показал транспорт будущего, отдающий приоритет пешеходам и велосипедистам

Сегодня, 08:53
Американская компания «The Boring Company» будет отдавать предпочтение пешеходам и велосипедистам. Илон Маск на своей странице показал удивительное видео, как будет осуществляться перевозка пассажиров.

Илон Маск показал транспорт будущего, отдающий приоритет пешеходам и велосипедистам

 

По крупным городам будут расположены платформы, на которых люди смогут оплатить проезд в подземном автоматизированном транспорте будущего. Платформа спускается вниз вместе с пассажирами, и капсула автомобиля закрывается. На огромной скорости транспорт самостоятельно движется вдоль трубы. Достаточно лишь задать маршрут.

Илон Маск показал транспорт будущего, отдающий приоритет пешеходам и велосипедистам

 

Илон Маск в описании добавил следующее: «The Boring Company будет отдавать приоритет пешеходам и велосипедистам над автомобилями». С помощью транспорта будущего Маск планирует разгрузить движение по городу. Таким образом, про пробки жители мегаполисов смогут забыть.
Вещий Олег
Новости по теме
Илон Маск заявил, что планирует построить поезд будущего
Илон Маск заявил, что планирует построить поезд будущего

Основатель компаний Tesla, SpaceX и Hyperloop One Илон Маск заявил, что планирует построить уникальный поезд будущего. Для реализации своего проекта Маск

Глава Tesla показал карту тоннелей Boring Company под Лос-Анджелесом
Глава Tesla показал карту тоннелей Boring Company под Лос-Анджелесом

Илон Маск продемонстрировал карту системы тоннелей Boring Company, которые строятся под Лос-Анджелесом. Глава Tesla вдохновился на постройку подземных

Илон Маск показал автомобильный лифт для подземных тоннелей
Илон Маск показал автомобильный лифт для подземных тоннелей

Илон Маск, основатель американской машиностроительной компании Tesla Motors, показал в своем блоге в Instagram видеоролик, в котором запечатлен момент

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости