Илон Маск показал транспорт будущего, отдающий приоритет пешеходам и велосипедистам

По крупным городам будут расположены платформы, на которых люди смогут оплатить проезд в подземном автоматизированном транспорте будущего. Платформа спускается вниз вместе с пассажирами, и капсула автомобиля закрывается. На огромной скорости транспорт самостоятельно движется вдоль трубы. Достаточно лишь задать маршрут.
Илон Маск в описании добавил следующее: «The Boring Company будет отдавать приоритет пешеходам и велосипедистам над автомобилями». С помощью транспорта будущего Маск планирует разгрузить движение по городу. Таким образом, про пробки жители мегаполисов смогут забыть.