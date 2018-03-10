Илон Маск показал транспорт будущего, отдающий приоритет пешеходам и велосипедистам

Американская компания «The Boring Company» будет отдавать предпочтение пешеходам и велосипедистам. Илон Маск на своей странице показал удивительное видео, как будет осуществляться перевозка пассажиров.

По крупным городам будут расположены платформы, на которых люди смогут оплатить проезд в подземном автоматизированном транспорте будущего. Платформа спускается вниз вместе с пассажирами, и капсула автомобиля закрывается. На огромной скорости транспорт самостоятельно движется вдоль трубы. Достаточно лишь задать маршрут.

Вещий Олег