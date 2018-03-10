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| | В Сети появилась запись переговоров пилотов «American Airlines», которые стали очевидцами появления НЛО

В Сети появилась запись переговоров пилотов «American Airlines», которые стали очевидцами появления НЛО

Сегодня, 08:25
Около месяца назад гражданскую авиацию США потряс факт, сообщённый пилотами двух разных рейсов примерно в одно и то же время: они оба увидели над самолётами «нечто». Сегодня в Сети стала доступна запись переговоров пилотов с диспетчером.

В Сети появилась запись переговоров пилотов «American Airlines», которые стали очевидцами появления НЛО

 

Как передают западные СМИ, американское Федеральное управление гражданской авиации подтвердило аутентичность записи и даже лично отправило в её в несколько местных изданий. Объект был зафиксирован в небе над южной частью штата Аризона в феврале. Тогда пилоты двух разных самолётов компании «American Airlines» связывались с диспетчерским пунктом в попытке узнать, что на самом деле они видят перед собой.

На запрос пилотов сообщить им о бортах вблизи диспетчеры ответили, что их радары не обнаружили никаких посторонних объектов. Тогда пилоты стали шутить о НЛО, однако не всем было смешно. «Нечто» имело огромные размеры, двигалось с большой скоростью на высоте около 43 тысяч футов и без препятствий летело в противоположную сторону от самолётов. Замешательство пилотов разделили и федералы, которые в данный момент изучают происшествие.
Елизавета Трюфель
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