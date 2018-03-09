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| | Ученые: бессонница и депрессия генетически связаны

Ученые: бессонница и депрессия генетически связаны

Вчера, 22:59
Специалисты Калифорнийского университета в результате многочисленных исследований обнаружили генетическую связь между бессонницей и депрессией. Ученые пояснили, какие именно гены могут повлиять на нарушение режима сна.

Ученые: бессонница и депрессия генетически связаны

 

Эксперты использовали для своих исследований более 33 000 образцов ДНК американских солдат. Участники эксперимента были разделены по группам в зависимости от европейского, африканского и латиноамериканского происхождения.

Как оказалось, у военных европейского происхождения особенно выражена генетическая связь между нарушением сна и депрессивным расстройством. Проведенное исследование показало, что генетическая корреляция между нарушением сна, депрессией и такими заболеваниями как диабет предполагает предрасположенность индивида на генетическом уровне к подобным расстройствам.
Татьяна Преображенская
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