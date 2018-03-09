Ученые: бессонница и депрессия генетически связаны

Специалисты Калифорнийского университета в результате многочисленных исследований обнаружили генетическую связь между бессонницей и депрессией. Ученые пояснили, какие именно гены могут повлиять на нарушение режима сна.

Татьяна Преображенская

Эксперты использовали для своих исследований более 33 000 образцов ДНК американских солдат. Участники эксперимента были разделены по группам в зависимости от европейского, африканского и латиноамериканского происхождения.Как оказалось, у военных европейского происхождения особенно выражена генетическая связь между нарушением сна и депрессивным расстройством. Проведенное исследование показало, что генетическая корреляция между нарушением сна, депрессией и такими заболеваниями как диабет предполагает предрасположенность индивида на генетическом уровне к подобным расстройствам.