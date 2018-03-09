Ученые: бессонница и депрессия генетически связаны

Эксперты использовали для своих исследований более 33 000 образцов ДНК американских солдат. Участники эксперимента были разделены по группам в зависимости от европейского, африканского и латиноамериканского происхождения.
Как оказалось, у военных европейского происхождения особенно выражена генетическая связь между нарушением сна и депрессивным расстройством. Проведенное исследование показало, что генетическая корреляция между нарушением сна, депрессией и такими заболеваниями как диабет предполагает предрасположенность индивида на генетическом уровне к подобным расстройствам.