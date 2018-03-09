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| | Создан тест ДНК для выявления незаконно вырубленных деревьев

Создан тест ДНК для выявления незаконно вырубленных деревьев

Сегодня, 21:14
В Вагенингенском университете Нидерландов ученые научились определять законность срубленного дерева по тесту ДНК. При помощи анализа можно найти место, где росло дерево.

Создан тест ДНК для выявления незаконно вырубленных деревьев

 

Благодаря работе специалистов в Вагенингенском университете Нидерландов теперь можно с помощью ДНК-теста определить законно ли были срублены деревья. Дело в том, что благодаря анализу можно найти место, где росло дерево и выяснить разрешена ли вырубка в этой местности. Ученые говорят, что ДНК-тест может «показать» территорию произрастания срубленного дерева в радиусе 14 км.

Проблема незаконной вырубки лесов актуальна для Нидерландов. На территорию страны поступает до 90% нелегально вырубленных деревьев из стран Африки. В связи с этим, для исследования брали ряд образцов из лесов Камеруна и Республики Конго.

Согласно нынешним результатам исследования, тест ДНК для деревьев демонстрирует хороший показатель – до 92% правильных ответов. Теперь все поступающие в страну деревья или изделия из древесины можно сравнивать с имеющейся базой данных африканских деревьев.
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