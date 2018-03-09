Создан тест ДНК для выявления незаконно вырубленных деревьев

В Вагенингенском университете Нидерландов ученые научились определять законность срубленного дерева по тесту ДНК. При помощи анализа можно найти место, где росло дерево.

Благодаря работе специалистов в Вагенингенском университете Нидерландов теперь можно с помощью ДНК-теста определить законно ли были срублены деревья. Дело в том, что благодаря анализу можно найти место, где росло дерево и выяснить разрешена ли вырубка в этой местности. Ученые говорят, что ДНК-тест может «показать» территорию произрастания срубленного дерева в радиусе 14 км.Проблема незаконной вырубки лесов актуальна для Нидерландов. На территорию страны поступает до 90% нелегально вырубленных деревьев из стран Африки. В связи с этим, для исследования брали ряд образцов из лесов Камеруна и Республики Конго.Согласно нынешним результатам исследования, тест ДНК для деревьев демонстрирует хороший показатель – до 92% правильных ответов. Теперь все поступающие в страну деревья или изделия из древесины можно сравнивать с имеющейся базой данных африканских деревьев.