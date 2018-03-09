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| | Ученые: Фейковые новости распространяются в соцсетях быстрее настоящих

Ученые: Фейковые новости распространяются в соцсетях быстрее настоящих

Сегодня, 21:01
Специалисты Массачусетского технологического института изучили записи с трех миллионов Twitter-аккаунтов. Ученые выяснили, что за все время существования соцсети эти пользователи распространили более 120 тысяч фейковых новостей, причем правда имеет не более тысячи читателей, а ложь – до 100 тысяч.

Ученые: Фейковые новости распространяются в соцсетях быстрее настоящих

 

Социологи из США под предводительством Соруша Восуги исследовали масштабы распространения фейковых новостей в соцсетях. Для этого они проанализировали записи трех миллионов реальных пользователей Twitter. Используя шесть различных источников, ученые проверили посты на правдивость и выяснили, что за 11 лет с помощью аккаунтов респондентов было распространено 126 тысяч фейковых новостей. Социологи установили, что такие посты читают от одной до 100 тысяч человек, в то время, как правдивые новости имеют не более тысячи читателей.

Распространению неверной информации способствуют сами люди, так как чаще репостят ее.
Виктория Озерова
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