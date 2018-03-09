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| | Могут ли излучения от смартфона вызвать рак?

Могут ли излучения от смартфона вызвать рак?

Сегодня, 20:19
В 2017 году были обнаружены дополнительные доказательства как безвредности, так и вреда от телефонов, но однозначного решения не последовало и тогда. Долгие годы ходят легенды о том, что мобильные телефоны могут вызывать различные серьезные заболевания у человека. Специалисты оценили риск того может ли использование смартфона может спровоцировать раковое заболевание.

Могут ли излучения от смартфона вызвать рак?

 

С момента появления на рынке товаров мобильных телефонов появился и страх того, что их использование может спровоцировать многие серьезные заболевания, в числе которых и рак. Специалисты оценили реальную степень риска перед возникновением онкологического заболевания из-за использования смартфонов.

Сторонники теории вредности «умных телефонов» настаивают в первую очередь на вредном излучении от мобильных устройств. Якобы из-за того, что человек носит эти устройства близко к телу, много разговаривает по телефону или просто долго держит в руках, на него оказывается необратимое вредное влияние радиационного излучения.

Ученые определили, что определённый вид излучения от мобильных гаджетов есть, но он абсолютно отличается от такого разрушительного, как ядерное радиационное излучение, которое может привести к раку и повредить ДНК, - его еще называют ионизирующим излучением. Излучение от телефона во много раз меньше и считается неионизирующим.

В 2011 году группа ВОЗ, исследуя проблему излучения от мобильных телефонов, назвала его «возможно канцерогенным», но окончательное решение так и не было принято. В 2017 году были обнаружены дополнительные доказательства как безвредности, так и вреда от телефонов, но однозначного решения не последовало и тогда.

Министерство здравоохранения США после исследования всех аспектов вопроса излучения мобильных телефонов пришло к выводу, что оно находится в безвредных для человека границах. Нужно понимать, что в нынешнем мире человек постоянно подвержен влиянию самого разнообразного излучения, и не только во время разговора по телефону. Ученые полагают, что риск возникновения рака из-за телефонного излучения такой же, как и от употребления в пищу куриного мяса, то есть предельно низок.
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