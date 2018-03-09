Могут ли излучения от смартфона вызвать рак?

В 2017 году были обнаружены дополнительные доказательства как безвредности, так и вреда от телефонов, но однозначного решения не последовало и тогда.

Долгие годы ходят легенды о том, что мобильные телефоны могут вызывать различные серьезные заболевания у человека. Специалисты оценили риск того может ли использование смартфона может спровоцировать раковое заболевание.

С момента появления на рынке товаров мобильных телефонов появился и страх того, что их использование может спровоцировать многие серьезные заболевания, в числе которых и рак. Специалисты оценили реальную степень риска перед возникновением онкологического заболевания из-за использования смартфонов.Сторонники теории вредности «умных телефонов» настаивают в первую очередь на вредном излучении от мобильных устройств. Якобы из-за того, что человек носит эти устройства близко к телу, много разговаривает по телефону или просто долго держит в руках, на него оказывается необратимое вредное влияние радиационного излучения.Ученые определили, что определённый вид излучения от мобильных гаджетов есть, но он абсолютно отличается от такого разрушительного, как ядерное радиационное излучение, которое может привести к раку и повредить ДНК, - его еще называют ионизирующим излучением. Излучение от телефона во много раз меньше и считается неионизирующим.В 2011 году группа ВОЗ, исследуя проблему излучения от мобильных телефонов, назвала его «возможно канцерогенным», но окончательное решение так и не было принято. В 2017 году были обнаружены дополнительные доказательства как безвредности, так и вреда от телефонов, но однозначного решения не последовало и тогда.Министерство здравоохранения США после исследования всех аспектов вопроса излучения мобильных телефонов пришло к выводу, что оно находится в безвредных для человека границах. Нужно понимать, что в нынешнем мире человек постоянно подвержен влиянию самого разнообразного излучения, и не только во время разговора по телефону. Ученые полагают, что риск возникновения рака из-за телефонного излучения такой же, как и от употребления в пищу куриного мяса, то есть предельно низок.