ALMA заснял газовую «паутину» в туманном Орионе

Астрофизики сообщили о новом снимке, сделанным телескопом ALMA, на котором запечатлена газовая «паутина» в туманности Ориона, в которой могут образоваться новые звёзды.

Дарья Дмитриева

Астрономы Европейской южной обсерватории (European Southern Observatory) увидели новые необыкновенные снимки космических объектов. Фотографии были сделаны телескопом ALMA с помощью высокого углового расширения камер, IRAM и приемника HAWK-I. На них специалисты увидели поток газа и пыли, который представлял собой газовую «паутину». Это явление появилось в результате столкновения двух совсем юных звёзд. Снимок в стиле мозаики из почти трёхсот фрагментов предстоит изучить учёным.Данные изображения более усовершенствованы. Это заслуга улучшенных телескопов в режиме интерферометра, которые позволяют улучшить расширения снимков.Сети из пятидесяти волокон холодного газа, учёные смогли разглядеть только в миллиметровом режиме. Собравшиеся совокупности этих волокон создают протозвезду. Специалисты пытаются найти катион диазенил в составе, чтобы более точно раскрыть химические особенности данного явления.