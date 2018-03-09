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| | ALMA заснял газовую «паутину» в туманном Орионе

ALMA заснял газовую «паутину» в туманном Орионе

Сегодня, 19:46
Астрофизики сообщили о новом снимке, сделанным телескопом ALMA, на котором запечатлена газовая «паутина» в туманности Ориона, в которой могут образоваться новые звёзды.

ALMA заснял газовую «паутину» в туманном Орионе

 

Астрономы Европейской южной обсерватории (European Southern Observatory) увидели новые необыкновенные снимки космических объектов. Фотографии были сделаны телескопом ALMA с помощью высокого углового расширения камер, IRAM и приемника HAWK-I. На них специалисты увидели поток газа и пыли, который представлял собой газовую «паутину». Это явление появилось в результате столкновения двух совсем юных звёзд. Снимок в стиле мозаики из почти трёхсот фрагментов предстоит изучить учёным.

Данные изображения более усовершенствованы. Это заслуга улучшенных телескопов в режиме интерферометра, которые позволяют улучшить расширения снимков.

Сети из пятидесяти волокон холодного газа, учёные смогли разглядеть только в миллиметровом режиме. Собравшиеся совокупности этих волокон создают протозвезду. Специалисты пытаются найти катион диазенил в составе, чтобы более точно раскрыть химические особенности данного явления.
Дарья Дмитриева
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