Тысяча билетов и одна ночь: Раскрыт секрет идеальной подготовки к экзамену

Конечно, не стоит откладывать подготовку к экзамену на последний момент. Некоторые ошибочно полагают, что, чем больше времени остается до экзамена, тем больше шансов забыть ту информацию, с которой они начали учить. Дело в том, что воспоминания обладают способностью активироваться во время сна. Ученые исследовали возможности человеческого мозга по пониманию, обучению и сохранению информации.

Согласно результатам, к которым пришли специалисты, спящий мозг реактивирует и усиливает недавно полученную информацию. «Ответственной» за процесс реактивации является определенная структура нейронной активности. Изучив суть этого процесса, эксперты надеются понять, как можно, используя полученную информацию, улучшить качество наших воспоминаний. Ученые обнаружили, что короткие всплески активности в мозге, происходящие во время сна, становятся сильнее при возобновлении воспоминаний. Реактивация отложившейся в мозгу информации происходит во время сна спонтанно.Этот процесс сопровождается перемещением воспоминаний из кратковременного центра (гиппокампа) в хранилище более глубоких воспоминаний (неокортекса). Для ученых представляют особый интерес нейральные процессы, которые лежат в основе этого явления. Специалисты также надеются понять, если эти мозговые волны поддерживают оживление памяти, то можно ли расшифровать сигналы памяти, которые имеют место в этот момент. Всплески мозговой активности представляют собой короткие сигналы, длящиеся от 0,5 до 2 секунд, и на энцефалограмме они измеряются в диапазоне 10-16 Герц. Примечательно, что подобные процессы происходят даже в мозгу животных, когда во сне создаются новые связи.Особый интерес ученых представляют повторные воспоминания во время сна. Для изучения этого момента специалисты нашли возможность контролировать активность мозга и происходящие в нем воспоминания. Для этого был проведен следующий тест: добровольцам был дан набор из 100 прилагательных и 100 названий с изображениями абсолютно не относящихся к ним предметов. Основная масса волонтеров впоследствии не смогла воспроизвести и половины из увиденного, тогда как те добровольцы, которые практиковали типичный цикл сна (на 90 минут), показали гораздо более внушительный результат. На следующий день эта часть волонтеров смогла воспроизвести 94% информации, которую они запоминали.Сканирование мозга показало, что более быстрые всплески активности происходили в моменты дремоты. Качество всплесков при запоминании обычных прилагательных и несвязанных между собой по смыслу слов и картинок было разным. Таким образом, ученые пришли к выводу, что узнаваемая во время бодрствования информация во сне совершенствуется и потом воспроизводится более просто и в нужный момент.