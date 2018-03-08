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| | Пришельцы построили на Чукотке инопланетные базы

Пришельцы построили на Чукотке инопланетные базы

Вчера, 22:12
Жители Чукотки не перестают жаловаться на то, что над их территориями постоянно появляеются НЛО. Они считают, что в их местности уже полно инопланетных баз пришельцев.

Пришельцы построили на Чукотке инопланетные базы

 

Жители Чукотки полагают, что в их в основном безлюдной местности могли обосноваться пришельцы, которые создали свои базы. Именно поэтому НЛО постоянно попадается на глаза случайным наблюдателям.

Один мужчина из Чукотки говорил о том, что своими глазами видел летающие космические корабли еще 80-х годах. По его утверждению, он ехал в своей собачьей упряжке, и вдруг впереди появился свет, который человек сначала принял за северное сияние. На самом деле этот была летающая тарелка внеземного происхождения, и собаки в упряжке почувствовали это – отказывались идти дальше и повизгивали.

Другой случай контакта с инопланетной жизнью произошел с целой командой корабля. Днем члены экипажа обратили внимание на необычные облака, которые собрались в форму круга. Из этого круга позже начали вылетать НЛО, выполняя странные маневры, а после чего растворялись в воздухе.
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