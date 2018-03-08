Ученые нашли инопланетные микроорганизмы, которые питаются радиацией

Ученые из Бразилии нашли особый вид микроорганизмов, способных поглощать радиацию. Благодаря этому они имеют возможность существовать в условиях спутника Юпитера – Европы.

Бразильские специалисты при использовании технологий синхронного света нашли микроорганизмы, которые питались радиацией. Благодаря этой способности они вполне могли бы жить на Европе, которая является одним из спутников Юпитера, думают некоторые ученые.Бактерии класса Desulforudis audaxviator не нуждаются ни в свете Солнца, ни в кислороде. Для их выживания им нужны радиоактивные продукты распада урана, калия, тория, которые есть в горных породах. Живут эти бактерии в глубинах океана, но впервые их нашли в 2002 году в золотодобывавшей шахте в Южной Африке. Учитывая условия, в которых нашли эти микроорганизмы, ученые считают, что они могли существовать на Земле еще до существования атмосферы с кислородом.Между тем, мнение о том, что бактерии данного класса могли бы существовать на Европе, спутнике Юпитера, не выдерживает никакой критики уже хотя бы потому, что температура воздуха на спутнике достигает в среднем минус 220 градусов Цельсия, а Desulforudis audaxviator исключительно термофильные бактерии. Ни на одной другой планете кроме Земли, и тем более ни на каком спутнике, этот микроорганизм не выжил бы либо из-за слишком высокой, либо из-за слишком низкой температуры, либо из-за нехватки продуктов питания.