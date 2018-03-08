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| | В Королеве планируют испытать новый космический корабль

В Королеве планируют испытать новый космический корабль

Вчера, 20:23
В подмосковном Королеве сотрудники ракетно-космической компании «Энергия» заправили новый транспортный пилотируемый космический корабль под названием «Союз МС-08» для осуществления полета на Международную космическую станцию.

В Королеве планируют испытать новый космический корабль

 

Известно, что специалисты корпорации перешли к завершению подготовки к отправке транспортного пилотируемого космического корабля на МКС. Полет нового космического аппарата на Международную космическую станцию в этом году станет первой экспедицией.

В Королеве планируют испытать новый космический корабль

 

На Байконуре специалистами РКК «Энергия» была выполнена заправка нового космического корабля сжатым газом, а также компонентами топлива. В данный момент аппарат находится в монтажно-испытательном комплексе космических кораблей, в дальнейшем его ожидает проведение предстартовых работ.
Татьяна Преображенская
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