В Королеве планируют испытать новый космический корабль

Известно, что специалисты корпорации перешли к завершению подготовки к отправке транспортного пилотируемого космического корабля на МКС. Полет нового космического аппарата на Международную космическую станцию в этом году станет первой экспедицией.
На Байконуре специалистами РКК «Энергия» была выполнена заправка нового космического корабля сжатым газом, а также компонентами топлива. В данный момент аппарат находится в монтажно-испытательном комплексе космических кораблей, в дальнейшем его ожидает проведение предстартовых работ.