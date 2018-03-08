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| | Учёные рассказали, как морские змеи находят друг друга

Учёные рассказали, как морские змеи находят друг друга

Вчера, 19:26
Исследователи из Университета Аделаиды в Австралии рассказали, как морским змеям удаётся находить друга. Эксперты отмечают, что в целом в океане сложно искать своих сородичей, поскольку происходит искажение запаха и гораздо хуже видно.

Учёные рассказали, как морские змеи находят друг друга

 

Исследования проводились на рифе Гиберния у побережья Западной Австралии. Там учёные наблюдали за черепахоголовой морской змеёй – этот вид один из самых распространённых в данных водах. Эксперты определили, что для поиска друг друга существа использовали зрение, осязание и пространственную память, как сообщает VladTime.

По словам ведущего исследователя Jenna Crowe-Riddell, комбинация чувств помогла самцу черепахоголовой морской змеи обнаружить самку. Существо следило за её движением, прикасалось к ней, а потом задействовало и пространственную память. Учёный отметила, что такие наблюдения могут помочь для понимания эволюции змей и обеспечения возможности для их нормальной жизни в дальнейшем.

Ирина Летинская
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