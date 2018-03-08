Учёные рассказали, как морские змеи находят друг друга

Учёные рассказали, как морские змеи находят друг другаВчера, 19:26
Эксперты смогли доказать, что киты сбрасывают кожу подобно змеям. Происходит такое действие, когда кашалоты собираются для общения.
Змеи, обитающие на территории Австралии, могут утратить звание самых смертоносных пресмыкающихся на Земле. Специалисты из Университета Мельбурна решили
Австралийским ученым удалось обнаружить уникальных морских змей, которые считались вымершими уже 15 лет. Как утверждает руководитель исследования Бланш