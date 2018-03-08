Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

От Редактора

Сахар - опаснее алкоголя: Почему зависимость от сладкого приравняли к наркотической?

Советы специалистов.

Сюжеты :

Учёные рассказали, как морские змеи находят друг друга «Неестественно»: Виктория Лопырёва решила в честь 8 марта не позорить Николая Баскова Анна Седокова разочаровала поклонников грязными кроссовками Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя
| | Праздник с огурцом в руках: Эксперты нашли способ оздоровления офисных сотрудников

Праздник с огурцом в руках: Эксперты нашли способ оздоровления офисных сотрудников

Вчера, 19:19
В повседневной жизни сотрудники различных учреждений нередко мечтают, что наступит праздник и они смогут отвлечься от забот в этот момент. На мероприятиях не последнюю роль занимают угощения, среди которых отдельно стоит отметить торт. Как оказалось, такое пиршество пришлось не по душе многим медикам, вследствие чего был поднят вопрос о вычеркивании сладостей из жизни работников компаний.

Праздник с огурцом в руках: Эксперты нашли способ оздоровления офисных сотрудников

 

Речь не о запрете, эксперты всего лишь решили рассказать работодателям, что благодаря сладкому и нездоровому питанию в общем, продуктивность работника в разы падает, а частые чаепития с пирожными могут значительно понизить показатели всего коллектива. По словам научных сотрудников, следует поменять привычки застолий на работе, чтобы подчиненные становились здоровее и могли работать в полную силу.

Согласно предположениям экспертов, если заменить торты и пироги огурцами, тогда работоспособность офисного сотрудника повысится. Также можно приносить на работу сельдерей и пучок шпината, а сахар в чай также лучше не класть. Со стороны такие предложения могут показаться абсурдными, но для улучшения качества работы коллектива работодатели могут пойти и не на такие шаги.

Эксперты также рассказали, что и самому начальству следует подавать правильный пример своим подчиненным, и касается это поездок на лифте. Если руководитель станет подниматься и спускаться по ступенькам, он и сам оздоровится, и коллективу подаст неплохой толчок. В научных советах присутствует и тот пункт, который касается расположения кулеров для воды. Согласно данным, располагать эти источники нужно как можно дальше, чтобы для добычи воды необходимо было проделать некий путь. Такими методами, по словам ученых, офисные сотрудники начнут повышать физическую активность, а их сидячий образ жизни перестанет быть таковым.

В качестве вывода следует подчеркнуть, что в день рождения имениннику вряд ли будет приятно преподносить своим коллегам огуречный торт с добавлением сельдерея вместо торта. Однако можно заменить вредные ингредиенты более полезными, и отдать предпочтение творожному крему, вместо масляного. Фрукты также станут лучшими друзьями в этом деле, и тогда все останутся довольными, фигуры коллег не пострадают, а продуктивность в офисе не будет падать.
Анна Лисичкина
Новости по теме
Ученые открыли несколько секретов достижения устойчивой и «твердой» эрекции
Ученые открыли несколько секретов достижения устойчивой и «твердой» эрекции

Ученые открыли несколько секретов достижения устойчивой и «твердой» эрекции, эксперты решили помочь мужчинам уберечь здоровье и не обращаться за помощью к

Ученые: Выбор «работника месяца» повышает продуктивность коллектива
Ученые: Выбор «работника месяца» повышает продуктивность коллектива

Во многих компаниях по всему миру принято выбирать «работника месяца», который на протяжении этого периода показал наилучшие результаты в работе. Ученые

Американские ученые выяснили, как улучшить работоспособность офисных сотрудников
Американские ученые выяснили, как улучшить работоспособность офисных сотрудников

Американские ученые, после опроса работников различных фирм, пришли к выводу, что оборудование рабочего места - это самый важный критерий для того, чтобы

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости