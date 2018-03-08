Праздник с огурцом в руках: Эксперты нашли способ оздоровления офисных сотрудников

В повседневной жизни сотрудники различных учреждений нередко мечтают, что наступит праздник и они смогут отвлечься от забот в этот момент. На мероприятиях не последнюю роль занимают угощения, среди которых отдельно стоит отметить торт. Как оказалось, такое пиршество пришлось не по душе многим медикам, вследствие чего был поднят вопрос о вычеркивании сладостей из жизни работников компаний.

Анна Лисичкина

Речь не о запрете, эксперты всего лишь решили рассказать работодателям, что благодаря сладкому и нездоровому питанию в общем, продуктивность работника в разы падает, а частые чаепития с пирожными могут значительно понизить показатели всего коллектива. По словам научных сотрудников, следует поменять привычки застолий на работе, чтобы подчиненные становились здоровее и могли работать в полную силу.Согласно предположениям экспертов, если заменить торты и пироги огурцами, тогда работоспособность офисного сотрудника повысится. Также можно приносить на работу сельдерей и пучок шпината, а сахар в чай также лучше не класть. Со стороны такие предложения могут показаться абсурдными, но для улучшения качества работы коллектива работодатели могут пойти и не на такие шаги.Эксперты также рассказали, что и самому начальству следует подавать правильный пример своим подчиненным, и касается это поездок на лифте. Если руководитель станет подниматься и спускаться по ступенькам, он и сам оздоровится, и коллективу подаст неплохой толчок. В научных советах присутствует и тот пункт, который касается расположения кулеров для воды. Согласно данным, располагать эти источники нужно как можно дальше, чтобы для добычи воды необходимо было проделать некий путь. Такими методами, по словам ученых, офисные сотрудники начнут повышать физическую активность, а их сидячий образ жизни перестанет быть таковым.В качестве вывода следует подчеркнуть, что в день рождения имениннику вряд ли будет приятно преподносить своим коллегам огуречный торт с добавлением сельдерея вместо торта. Однако можно заменить вредные ингредиенты более полезными, и отдать предпочтение творожному крему, вместо масляного. Фрукты также станут лучшими друзьями в этом деле, и тогда все останутся довольными, фигуры коллег не пострадают, а продуктивность в офисе не будет падать.