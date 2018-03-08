Ученые: Сходство с отцом очень полезно для ребенка

Ученые после ряда исследований установили, что детки годовалого возраста, которые похожи на своих отцов, оказываются более здоровыми, чем те которые походят на мам.

Пелагея Лебединская

Эксперты из Бингемтонского университета в США провели исследования над 700 семьями с маленькими детками. Оказалось, что дети похожие на своих отцов, обладают более крепким здоровьем. Возможно, этому способствует внимание уделенное своим отпрыскам. Во время эксперимента ученые заметили, что те отцы, на которых похожи их дети относятся к ним очень внимательно и щепетильно. Они постоянно уделяют им свое внимание, много с ними играют и помогают развиваться. Те же отцы, на которых дети не похожи, мало с ними общаются и практически не уделяют им своего времени. Видимо, этот феномен заложен в мужчинах природой, они видят в своих детках свое фамильное сходство, продолжение рода и поэтому, наверное, опекают своих крох. Те же, кто не видит своего сходства с наследником, сами не осознавая того, отдаляются от них.Отметим, ученые считают, что власти должны заставлять отцов, бросивших своих детей с женами, чаще навещать малышей, дабы у них улучшалось здоровье и иммунитет.