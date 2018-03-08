Специалисты опередили 5 самых опасных продуктов питания

Специалисты из Росконтроля провели проверку продуктов, по результатам которой составили список самых опасных из них. Наибольший вред для человеческого организма оказывают болезнетворные бактерии в продуктах, вызывающие интоксикации и аллергии.

Сотрудники Росконтроля проверили продуты питания с целью выявления самых опасных из них. По результатам проверки были найдены продукты с наибольшей концентрацией бактерий, вызывающих аллергическую реакцию организма человека и интоксикацию.Опасными для человека могут быть фрукты, овощи, зелень из-за того, что в них большое количество влаги, которая является благоприятной средой для роста бактерий. Заправки для салатов обогащают питательную среду для микроорганизмов и, если салат постоит некоторое время, употребление его грозит кишечной инфекцией.Вторые в списке опасных продуктов рыба и морские продукты, во многих из которых накапливается гистамин, провоцирующий появление аллергической реакции. Третью позицию занимает мясо без необходимой обработки. В сыром мясе сохраняются не только многочисленные бактерии, но и гельминты разных видов.Четвертые в списке яйца в связи с опасностью заражения сальмонеллезом. Как и мясо, яйца перед употреблением нуждаются в термической обработке до полной готовности. Последний опасный продукт в списке – рис. Если хранить его при комнатной температуре после приготовления, на нем быстро начинает расти Bacillus cereus, являющаяся причиной многих кишечных заболеваний.