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| | Врачи рассказали о наиболее эффективном продукте против рака

Врачи рассказали о наиболее эффективном продукте против рака

Сегодня, 18:23
Американские медики из Йельского онкоцентра назвали продукт, который наиболее эффективно борется с онкологическими заболеваниями. Выяснилось, что снизить риск развития рака может регулярное употребление двух горстей орехов.

Врачи рассказали о наиболее эффективном продукте против рака

 

Медики уверяют, что пользу приносят любые орехи: грецкие, кешью, фундук, миндаль и другие. Причем помогает воспрепятствовать прогрессу онкопроцессов может даже сравнительно небольшая порция этого продукта. Достаточно съедать одну-две горсти каждую неделю. Годится это средство не только для профилактики, но и для лечения рака на активной стадии. Выживаемость пациентов при употреблении орехов увеличивается на 46%.

Медики добавили, что этот продукт контролирует образование сахара в крови и не мешает повышению уровня содержания этого вещества в организме. Уже имеющийся избыток сахара орехи также сжигают, чем замедляют процесс разрастания опухоли и даже способствуют ее уменьшению.
Дарья Светозарова
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