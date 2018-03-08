Врачи рассказали о наиболее эффективном продукте против рака

Американские медики из Йельского онкоцентра назвали продукт, который наиболее эффективно борется с онкологическими заболеваниями. Выяснилось, что снизить риск развития рака может регулярное употребление двух горстей орехов.

Дарья Светозарова

Медики уверяют, что пользу приносят любые орехи: грецкие, кешью, фундук, миндаль и другие. Причем помогает воспрепятствовать прогрессу онкопроцессов может даже сравнительно небольшая порция этого продукта. Достаточно съедать одну-две горсти каждую неделю. Годится это средство не только для профилактики, но и для лечения рака на активной стадии. Выживаемость пациентов при употреблении орехов увеличивается на 46%.Медики добавили, что этот продукт контролирует образование сахара в крови и не мешает повышению уровня содержания этого вещества в организме. Уже имеющийся избыток сахара орехи также сжигают, чем замедляют процесс разрастания опухоли и даже способствуют ее уменьшению.