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| | Названы топ-5 продуктов, поднимающих настроение

Названы топ-5 продуктов, поднимающих настроение

Сегодня, 18:25
Названы пять продуктов, которые способны поднять настроение. Среди них ягоды и напитки.

Названы топ-5 продуктов, поднимающих настроение

 

Медики считают, что улучшить свое настроение довольно несложно с помощью рациона. Существуют такие продукты питания, принимая в пищу которые можно ощутить себя счастливым человеком.

Дабы избавиться от грусти и почувствовать себя радостным, нужно есть ягоды годжи. Они содержат аминокислоты и витамины, повышают степень познавательного мышления и снижают стресс, а также ощущение беспокойства. Второй продукт это ягоды асаи. Они полезны для хорошей работы сердца и не содержат сахар. Третий пункт полезной еды отдан какао. Именно этот напиток предотвращает возникновение депрессии и может бороться с мигренью.

Также советуется есть кокос для улучшения настроения. Он позитивно влияет на настроение, но много есть этого ореха не надо, так как немалый объем холестерина провоцирует недуги сердца. На пятом месте водоросли спирулина. Белки, содержащиеся в них, положительно воздействую на метаболизм и снижают тревогу.
Никита Готский
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