Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

Сюжеты :

Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя Любименядолго: Фанаты гадают, кому Волочкова шлет любовные послания Гаджет iPhone 6 подешевел в пределах России до 23 000 рублей Сюрприз для Галкина: Киркоров признался Пугачевой в любви на 8 марта
| | Ученые назвали полезные жиросжигающие продукты питания

Ученые назвали полезные жиросжигающие продукты питания

Сегодня, 17:52
Многие задумываются, что нужно есть, лишь бы не поправляться. Ученые рассказали о продуктах, помогающих худеть.

Ученые назвали полезные жиросжигающие продукты питания

 

К примеру, поможет сбросить лишний вес грейпфрут. Поедание ежедневно 250 граммов фрукта даст возможность лишиться 2 килограммов. Далее нужно отметить зеленый чай: 4 чашки напитка в день дадут хороший эффект для сжигания жиров. Острая еда. Удивительно, но такая провизия растопит ненужные килограммы в теле человека. Также можно назвать и нежирные молочные продукты и корицу. Данная приправа, к слову, также и снижает уровень сахара в крови.

Ученые подтверждают, что вода - хороший способ избавиться от надоевшего жира, белковая еда способствует лучшему усвоению калорий, а морепродукты содержат йод, столь пригодный для распада жиров. Яблочный уксус как сжигает липиды, так и помогает убрать токсины и отбивает тягу к сладкому. Киви - фрукт, расщепляющий жиры. Помимо того он хорошо влияет на очищение организма.
Никита Готский
Новости по теме
Ученые: От сахарной зависимости можно избавиться за 10 дней
Ученые: От сахарной зависимости можно избавиться за 10 дней

Сахар - достаточно вредный продукт, способный привести к большим проблемам со здоровьем. Ученые узнали, как избавиться от зависимости к сладкому всего за 10

Ученые: Насыщенные жиры в рационе повышают риск преждевременной смерти
Ученые: Насыщенные жиры в рационе повышают риск преждевременной смерти

Ученые из США выявили, что регулярное употребление транс-жиров связано с высокой смертностью. Тот же уровень калорий и углеводов никак не влияет на этот фактор.

Ученые рассказали, как не набрать лишний вес зимой
Ученые рассказали, как не набрать лишний вес зимой

Ученые рассказали о том, как не набрать лишний вес зимой, ведь у многих людей в этот период обостряется чувство голода и кажется, что происходит постоянное

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости