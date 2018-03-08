Ученые назвали полезные жиросжигающие продукты питания

Многие задумываются, что нужно есть, лишь бы не поправляться. Ученые рассказали о продуктах, помогающих худеть.

Никита Готский

К примеру, поможет сбросить лишний вес грейпфрут. Поедание ежедневно 250 граммов фрукта даст возможность лишиться 2 килограммов. Далее нужно отметить зеленый чай: 4 чашки напитка в день дадут хороший эффект для сжигания жиров. Острая еда. Удивительно, но такая провизия растопит ненужные килограммы в теле человека. Также можно назвать и нежирные молочные продукты и корицу. Данная приправа, к слову, также и снижает уровень сахара в крови.Ученые подтверждают, что вода - хороший способ избавиться от надоевшего жира, белковая еда способствует лучшему усвоению калорий, а морепродукты содержат йод, столь пригодный для распада жиров. Яблочный уксус как сжигает липиды, так и помогает убрать токсины и отбивает тягу к сладкому. Киви - фрукт, расщепляющий жиры. Помимо того он хорошо влияет на очищение организма.