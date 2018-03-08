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| | Ученые утверждают, что собаки чувствуют приближение НЛО

Ученые утверждают, что собаки чувствуют приближение НЛО

Сегодня, 17:48
По мнению уфологов,  домашние питомцы чувствуют приближение НЛО. Собаки начинают себя вести неадекватно и пытаются предупредить своих хозяев о грядущей опасности.

Ученые утверждают, что собаки чувствуют приближение НЛО

 

Из множества исследований и показаний очевидцев ученые установили, что собаки реагируют на приближение неопознанного летающего объекта так же, как и на природные катаклизмы. Они начинают бегать, лаять иногда скулить и выть, пытаются всеми способами привлечь к себе внимание хозяев, и таким образом предупредить об возможной опасности. В некоторых случаях приближение НЛО вызывает паралич у животных и людей. Со слов очевидцев, у тех людей, которые были похищены инопланетянами, на теле оставались ожоги от излучения, полная амнезия и передозировка радиации. В некоторых случаях люди после похищения, обследуясь у врачей, обнаруживали у себя исчезновение серьезных болезней.

Отметим, что за последние десять лет было зафиксировано много похищений людей инопланетянами, а потом их возвращения. Также участились и приближения неопознанных объектов к разным городам нашей планеты.
Пелагея Лебединская
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