Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

Сюжеты :

Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя Любименядолго: Фанаты гадают, кому Волочкова шлет любовные послания Гаджет iPhone 6 подешевел в пределах России до 23 000 рублей Сюрприз для Галкина: Киркоров признался Пугачевой в любви на 8 марта
| | Ученые опровергли опасность астероида-небоскреба, приближающегося к Земле

Ученые опровергли опасность астероида-небоскреба, приближающегося к Земле

Сегодня, 16:51
Профессор КФУ Юрий Нефедьев в последнем своем интервью рассказал, что астероид, который приближается к орбите Земли, не несет никакой угрозы нашей планете.

Ученые опровергли опасность астероида-небоскреба, приближающегося к Земле

 

Юрий Нефедьев вместе со своими коллегами долго наблюдали за приближающимся к Земле астероиду и пришли к выводу, что он неопасен. Нефедьев рассказал, что астероид скоро изменит свою траекторию полета и начнет отдалятся от Земли. Столкновения небольших небесных тел с планетами Солнечной системы происходит очень редко. Вот и с этим астероидом никакого столкновения не произойдет, он просто направляется по своей орбите, которая проходит недалеко от Земли. Профессор утверждает, что космических угроз существует очень много. Это и вспышки на Солнце и ряд многих других катаклизмов. Для того, что бы уберечь нашу планету от угроз, необходимо, по мнению Нефедьева, развивать космические технологии и изучать космические объекты.

Приближение астероида к Земле было замечено еще в прошлом году. Он размером с небоскреб и состоит в списке опасных космических объектов. На 7 марта астероид приблизился к нашей планете на 1,5 миллионов километров.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Астрологи зафиксировали приближение 10-метрового астероида 2018 DU
Астрологи зафиксировали приближение 10-метрового астероида 2018 DU

Астрологи из США благодаря мощным телескопам продолжают наблюдать за передвижениями астероида, которого окрестили 2018 DU. Компьютерное моделирование показало,

Астроном РАН рассказал, чем угрожает Земле астероид Florence
Астроном РАН рассказал, чем угрожает Земле астероид Florence

Астроном РАН сообщил об угрозах, последующих за сближением огромного астероида с Землей. Астероид Florence опасно приблизится к Голубой планете 1 сентября.

Ученые: К Земле приближается огромный астероид
Ученые: К Земле приближается огромный астероид

Громадный астероид приближается к Земле на потенциально опасную дистанцию. Сближение произойдет 22 июля этого года.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости