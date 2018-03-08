Ученые опровергли опасность астероида-небоскреба, приближающегося к Земле

Профессор КФУ Юрий Нефедьев в последнем своем интервью рассказал, что астероид, который приближается к орбите Земли, не несет никакой угрозы нашей планете.

Пелагея Лебединская

Юрий Нефедьев вместе со своими коллегами долго наблюдали за приближающимся к Земле астероиду и пришли к выводу, что он неопасен. Нефедьев рассказал, что астероид скоро изменит свою траекторию полета и начнет отдалятся от Земли. Столкновения небольших небесных тел с планетами Солнечной системы происходит очень редко. Вот и с этим астероидом никакого столкновения не произойдет, он просто направляется по своей орбите, которая проходит недалеко от Земли. Профессор утверждает, что космических угроз существует очень много. Это и вспышки на Солнце и ряд многих других катаклизмов. Для того, что бы уберечь нашу планету от угроз, необходимо, по мнению Нефедьева, развивать космические технологии и изучать космические объекты.Приближение астероида к Земле было замечено еще в прошлом году. Он размером с небоскреб и состоит в списке опасных космических объектов. На 7 марта астероид приблизился к нашей планете на 1,5 миллионов километров.