Реклама не врет? Врачи рассказали, реально ли увеличить пенис в домашних условиях

Увеличить половой член мужчины могут в данное время. Представители ведущих ВУЗов мира не рекомендуют им это делать.

Никита Готский

По словам врачей, даже если размер пениса смущает парня, то в реальности зачастую орган нормальных габаритов. Средняя величина эрегированного органа достигает 15 см, а длина неэрегированного члена может колебаться. По словам ученых, если у кого-то пенис довольно больших размеров, он не станет внушительнее в эрегированном положении, а казавшийся маленьким может и существенно увеличиться.Многие парни мечтают увеличить детородный орган, но научные сотрудники Гарварда не советуют им это делать, к примеру, методом хирургического вмешательства. Врачи утолщали мужское достоинство, но желаемого итога это не приносило. Внедряемые жировые ткани абсорбировались, и орган смотрелся бугристым. В целом, более 50% проведенных операций по увеличению пениса не лишь ухудшали здоровье мужчин.