Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

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От Редактора

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| | Реклама не врет? Врачи рассказали, реально ли увеличить пенис в домашних условиях

Реклама не врет? Врачи рассказали, реально ли увеличить пенис в домашних условиях

Сегодня, 16:40
Увеличить половой член мужчины могут в данное время. Представители ведущих ВУЗов мира не рекомендуют им это делать.

Реклама не врет? Врачи рассказали, реально ли увеличить пенис в домашних условиях

 

По словам врачей, даже если размер пениса смущает парня, то в реальности зачастую орган нормальных габаритов. Средняя величина эрегированного органа достигает 15 см, а длина неэрегированного члена может колебаться. По словам ученых, если у кого-то пенис довольно больших размеров, он не станет внушительнее в эрегированном положении, а казавшийся маленьким может и существенно увеличиться.

Многие парни мечтают увеличить детородный орган, но научные сотрудники Гарварда не советуют им это делать, к примеру, методом хирургического вмешательства. Врачи утолщали мужское достоинство, но желаемого итога это не приносило. Внедряемые жировые ткани абсорбировались, и орган смотрелся бугристым. В целом, более 50% проведенных операций по увеличению пениса не лишь ухудшали здоровье мужчин.
Никита Готский
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