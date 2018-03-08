Учёные рассказали, как усилить женский оргазм

Медицинские специалисты рассказали, как с помощью некоторых уловок и навыков мужчина может в значительной степени увеличить наслаждение своей партнёрши, усилив её оргазм до невиданных пределов.

Александр Вест

Тем мужчинам, которые желают усилить наслаждение сексуальных партнёрш от плотских утех, специалисты рекомендуют в момент наступления женского оргазма с силой сжать ягодицы женщины. Также эксперты заявляют, что на качество сексуального контакта напрямую влияет период месячного цикла дамы, чьи эрогенные зоны становятся сверхчувствительными во время овуляции. Помимо мужчин, женщины сами могут добиться усиления оргазма путём постепенного укрепления мышц брюшной полости, а также тазового дна.Специалисты также замечают, что с утра возбудимость обеих полов увеличена на четверть, что поспособствует увеличенному наслаждению во время полового акта. Добавим, по заверению медиков, женщина, которая занялась сексом с холодными ногами, физически неспособна получить оргазм.