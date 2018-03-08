Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Мнения

Секс вместо зарядки: Почему интим по утрам может испортить весь день?

Ох, не кофе бодрит по утрам.

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

От Редактора

8 марта и секс: Ученые рассказали, какие фразы доведут женщину до оргазма

Формула успешного секса установлена.

Сюжеты :

Пение Андрея Малахова довело женщин до экстаза «Ах, лучше бы колготы надела»: Анастасия Волочкова испугала фанатов синими дряблыми ногами Дочь Алексея Панина опубликовала шокирующее видео похода в магазин с отцом «Не будь трансвеститом»: Поклонники раскритиковали гламурную «синтоловую блондинку» В Британии девочка оказалась на грани смерти после установки брекетов FOX 6 показал вторжение пришельцев Россия дополнит корветы-невидимки отрядами морских дронов Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые Во время рыбалки Путин встретил медведя Любименядолго: Фанаты гадают, кому Волочкова шлет любовные послания Гаджет iPhone 6 подешевел в пределах России до 23 000 рублей Сюрприз для Галкина: Киркоров признался Пугачевой в любви на 8 марта
| | В Нижнем Новгороде создали уникальный биочип для диагностики рака

В Нижнем Новгороде создали уникальный биочип для диагностики рака

Сегодня, 16:25
В России создали биочип для диагностики онкологических заболеваний. Разработкой занимались научные сотрудники Нижегородской медицинской академии.

В Нижнем Новгороде создали уникальный биочип для диагностики рака

 

По словам ученых, биочип дает возможность уменьшить время постановки диагноза до одних суток. Как сообщается, больному человеку делают в больнице пункцию, далее полученный материал внедряют в биочип, где потом происходит взаимодействие с реагентами. Новинку спустя время вставляют в сканер, а его данные пересылаются в региональный центр, который функционирует на платформе онкодиспансера. Весь этой процесс занимает только полтора-два часа, аналогов изобретению нет.

Нижегородские ученые сами создали такие биочипы. Вскоре новинку изучат приезжие медики из стран Европы и Азии. Врачи области хотят как можно скорее запустить метод в медицинскую практику Нижнего Новгорода.
Никита Готский
Новости по теме
Ученые из Томска создали новый метод диагностики болезней на основе анализа волос
Ученые из Томска создали новый метод диагностики болезней на основе анализа волос

Сотрудники ТГУ создали новый уникальный метод диагностики заболеваний, основанный на проведении химического анализа волос. Данный способ дает возможность

Российские ученые создали биочипы для диагностики рака кишечника
Российские ученые создали биочипы для диагностики рака кишечника

Российские ученые из МФТИ совместно с другими специалистами из отечественных вузов разработали 3D биочипы, при помощи которых можно диагностировать на ранней

Москвич ради эксперимента ввел себе под кожу NFC -биочип
Москвич ради эксперимента ввел себе под кожу NFC -биочип

Накануне стало известно, что москвич ради эксперимента ввел себе под кожу NFC-биочип. По словам экспериментатора, это позволит ему расплачиваться в кафе, а

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости