В Нижнем Новгороде создали уникальный биочип для диагностики рака

По словам ученых, биочип дает возможность уменьшить время постановки диагноза до одних суток. Как сообщается, больному человеку делают в больнице пункцию, далее полученный материал внедряют в биочип, где потом происходит взаимодействие с реагентами. Новинку спустя время вставляют в сканер, а его данные пересылаются в региональный центр, который функционирует на платформе онкодиспансера. Весь этой процесс занимает только полтора-два часа, аналогов изобретению нет.
Нижегородские ученые сами создали такие биочипы. Вскоре новинку изучат приезжие медики из стран Европы и Азии. Врачи области хотят как можно скорее запустить метод в медицинскую практику Нижнего Новгорода.