В Нижнем Новгороде создали уникальный биочип для диагностики рака

В России создали биочип для диагностики онкологических заболеваний. Разработкой занимались научные сотрудники Нижегородской медицинской академии.

Никита Готский

По словам ученых, биочип дает возможность уменьшить время постановки диагноза до одних суток. Как сообщается, больному человеку делают в больнице пункцию, далее полученный материал внедряют в биочип, где потом происходит взаимодействие с реагентами. Новинку спустя время вставляют в сканер, а его данные пересылаются в региональный центр, который функционирует на платформе онкодиспансера. Весь этой процесс занимает только полтора-два часа, аналогов изобретению нет.Нижегородские ученые сами создали такие биочипы. Вскоре новинку изучат приезжие медики из стран Европы и Азии. Врачи области хотят как можно скорее запустить метод в медицинскую практику Нижнего Новгорода.