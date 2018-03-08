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| | Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые

Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые

Сегодня, 15:49
Британские исследователи из университета в Белфасте нашли связь между магнитными волнами и температурой Солнца. Оказалось, что при прохождении сквозь светило магнитные волны могут нагревать атмосферу звезды. Своими изысканиями исследователи поделились на страницах издания Nature Physics.

Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые

 

Доказать способность воздействия магнитных волн на температуру Солнца ученые пытаются со времен Ханнеса Альфевна, который предсказал, что появятся волны нового типа, влияющие на плазму нашей звезды. И лишь спустя три четверти века такие доказательства у исследователей появились. Ведущий специалист университета Дэвид Джесс рассказал о присутсвии явления Альфевна в энергетических реакторах и медприборах.

Используя телескоп из Обсерватории NASA и Солнечный телескоп в Нью-Мексико, специалисты наблюдали за солнечными пятнами. Оказалось, что у этих пятен есть поля, работа которых напоминает принцип действия МРТ. Разложив спектр солнечного излучения на цвета, эксперты определили, как ведут себя некоторые элементы из периодической таблицы в солнечной атмосфере, в том числе Ca и Fe. После извлечения этих элементов в последовательности появились интенсивные световые вспышки. При помощи современных технологий ученые нашли признаки волн Альфевна и доказали, что они влияют на температуру светила в сторону нагревания.
Дарья Светозарова
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