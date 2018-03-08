Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые

Доказать способность воздействия магнитных волн на температуру Солнца ученые пытаются со времен Ханнеса Альфевна, который предсказал, что появятся волны нового типа, влияющие на плазму нашей звезды. И лишь спустя три четверти века такие доказательства у исследователей появились. Ведущий специалист университета Дэвид Джесс рассказал о присутсвии явления Альфевна в энергетических реакторах и медприборах.
Используя телескоп из Обсерватории NASA и Солнечный телескоп в Нью-Мексико, специалисты наблюдали за солнечными пятнами. Оказалось, что у этих пятен есть поля, работа которых напоминает принцип действия МРТ. Разложив спектр солнечного излучения на цвета, эксперты определили, как ведут себя некоторые элементы из периодической таблицы в солнечной атмосфере, в том числе Ca и Fe. После извлечения этих элементов в последовательности появились интенсивные световые вспышки. При помощи современных технологий ученые нашли признаки волн Альфевна и доказали, что они влияют на температуру светила в сторону нагревания.