Магнитные волны способны воздействовать на Солнце – Ученые

Британские исследователи из университета в Белфасте нашли связь между магнитными волнами и температурой Солнца. Оказалось, что при прохождении сквозь светило магнитные волны могут нагревать атмосферу звезды. Своими изысканиями исследователи поделились на страницах издания Nature Physics.

Дарья Светозарова

Доказать способность воздействия магнитных волн на температуру Солнца ученые пытаются со времен Ханнеса Альфевна, который предсказал, что появятся волны нового типа, влияющие на плазму нашей звезды. И лишь спустя три четверти века такие доказательства у исследователей появились. Ведущий специалист университета Дэвид Джесс рассказал о присутсвии явления Альфевна в энергетических реакторах и медприборах.Используя телескоп из Обсерватории NASA и Солнечный телескоп в Нью-Мексико, специалисты наблюдали за солнечными пятнами. Оказалось, что у этих пятен есть поля, работа которых напоминает принцип действия МРТ. Разложив спектр солнечного излучения на цвета, эксперты определили, как ведут себя некоторые элементы из периодической таблицы в солнечной атмосфере, в том числе Ca и Fe. После извлечения этих элементов в последовательности появились интенсивные световые вспышки. При помощи современных технологий ученые нашли признаки волн Альфевна и доказали, что они влияют на температуру светила в сторону нагревания.