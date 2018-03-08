FOX 6 показал вторжение пришельцев

Мнения
Ох, не кофе бодрит по утрам.
От Редактора
Формула успешного секса установлена.
Британские уфологи проинформировали, что с каждым годом инопланетная активность продолжает расти. Согласно официальным данным, за три года космические корабли
Группа ученых NASA во время пресс-конференции с журналистами проинформировали, что не будут искать в открытом космосе самих пришельцев. В первую очередь
Ночью 14 августа в американском штате Милуоки митинг окончился столкновением с органами полиции и поджогами автомобилей. В акции приняло участие около ста