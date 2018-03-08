FOX 6 показал вторжение пришельцев

В США в прямом эфире одной из программ телеканала FOX 6 энтузиасты зафиксировали массовое появление НЛО. Шокирующее видео показывает, как корабли зависли над американским городом Милуоки в штате Висконсин, как сообщает VistaNews.

Зрители видели всё, что там происходило, во время прямого эфира. Ведущим нужно было показать ночное звёздное небо, когда неожиданно появились инопланетные космолёты. Случилось это в 4:43 утром. Ведущие, повернувшись к панораме того, что было за ними, были в шоке. Первоначально возникло мнение, что это может быть НЛО. Люди думали, что дело в каком-то звездопаде.

Однако позже ряд уфологов заявили, что это точно инопланетные космические корабли, а прилетели они, чтобы вторгнуться на Землю и всех поработить. Власти Милуоки возразили, отметив, что там нет никаких пришельцев, а только чайки, от которых отражался свет прожектора.

Ирина Летинская