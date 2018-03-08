В кратере на Луне нашли останки инопланетного корабля

Известный в узких кругах уфолог под ником streetcap1 вновь решился разоблачить агентство NASA, предъявив неопровержимые, по его мнению, доказательства инопланетного присутствия на Луне. На опубликованном видеоролике уфолог обозначил местность, где по его словам, приземлился инопланетный корабль. Многие пользователи выступили в поддержку исследователя внеземных явлений, заявив о том, что правительству следует рассекретить все данные относительно инопланетян, так как мировое сообщество располагает достаточными доказательствами для того, чтобы снять с населения Земли розовые очки.
В кратере на Луне нашли останки инопланетного корабляСегодня, 15:39
Уфолог из Тайваня рассказал о найденном им входе в базу инопланетян на Луне. Также специалист проинформировал, что на поверхности естественного земного
Уже в течение длительного времени не утихают дискуссии относительно того, что на Луне находится база пришельцев. Недавно появились убедительные свидетельства
Уфологу удалось обнаружить на Луне огромное космическое судно инопланетного происхождения. Специалисты NASA решили не комментировать очередную сенсацию.