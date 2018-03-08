В кратере на Луне нашли останки инопланетного корабля

В Сети нередко публикуются фотографии лунной поверхности, которые получает американское космическое агентство NASA. На одном из таких снимков уфологи обнаружили следы присутствия инопланетного космического корабля.

Некоторые пользователи сошлись во мнении, что запечатлённый участок лунной поверхности не содержит ничего, кроме камней, хоть и довольно причудливой формы.

Александр Вест

Известный в узких кругах уфолог под ником streetcap1 вновь решился разоблачить агентство NASA, предъявив неопровержимые, по его мнению, доказательства инопланетного присутствия на Луне. На опубликованном видеоролике уфолог обозначил местность, где по его словам, приземлился инопланетный корабль. Многие пользователи выступили в поддержку исследователя внеземных явлений, заявив о том, что правительству следует рассекретить все данные относительно инопланетян, так как мировое сообщество располагает достаточными доказательствами для того, чтобы снять с населения Земли розовые очки.